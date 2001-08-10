Сахалинская область по итогам финала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Саранске подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2022. Чемпионат проходил с 08 по 12 сентября 2022 года в очно-дистанционном формате, в нём приняли участие около тысячи человек со всей России, среди них — студенты в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1200 экспертов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АРЧК.

По итогам Финала X Национального Чемпионата у региона в общем медальном зачёте: 3 золотых, 4 серебряных, 10 бронзовых медалей, а также 15 медальонов за профессионализм. Таким образом, Сахалинская область стала абсолютным чемпионом по Дальневосточному Федеральному округу и завоевала 10-е место по результатам общекомандного зачёта рейтинга регионов России.

Самым юным участником соревнований стал представитель Сахалинской области Артемий Жовтун – ему всего 10 лет. В первенстве юниор принимал участие в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Юниоры 10-12)».

В соревновательные дни участников поддерживали эксперты, тим-лидеры, друзья и представители министерства образования Сахалинской области. Заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина с первого дня соревнований находилась рядом с конкурсантами, посещая площадки каждого участника. Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева обратилась к Региональной сборной со словами поддержки.

-«Я очень рада за нашу Региональную сборную. Достижения команды с каждым годом растут, а это говорит о том, что уровень профессиональной подготовки только выше. Хочу поблагодарить каждого из участников за их упорный труд, проделанную работу. Также, хочу поблагодарить экспертов, которые помогли раскрыть самые лучшие качества конкурсантов, за труд, наставничество и профессионализм», - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Финал X Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022 по профессиональному мастерству ежегодно проводится в рамках реализации Национального проекта «Образование». Цель таких состязаний — обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами, готовыми выполнять задачи нового уровня. Это входит в число основных приоритетов развития Сахалинской области.

В этом году от лица Сахалинской области победителями и призёрами стали:

Богдан Романовский, первое место по компетенции «Сварочные технологии»;

Елена Ющук, первое место по компетенции «Бережливое производство»;

Артемий Жовтун, первое место по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Юниоры 10-12)»;

Дмитрий Фомин, второе место по компетенции «Электромонтаж»;

Тимофей Белов, второе место по компетенции «Веб-технологии (Юниоры)»;

Денис Юн, второе место по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (Юниоры 12-14)»;

Константин Михайлов и Владислав Набок, второе место по компетенции «Кибербезопасность (Юниоры;)

Яна Андреева, третье место по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»;

Анна Алексеева, третье место по компетенции «Фармацевтика» (Юниоры);

Олеся Захаренко, третье место по компетенции «Обслуживание тяжелой техники»;

Дарья Данданова, третье место по компетенции «Ювелирное дело» (Юниоры);

Ин Су Фан, третье место по компетенции «Летающая робототехника»;

Даниил Кольченко, третье место по компетенции «Столярное дело» (Юниоры);

Кирилл Рогожников, третье место по компетенции «Обработка листового металла»;

Наталья Надричная и Семён Стафеев, третье место по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» (Юниоры 12-14 лет);

Ариадна Голушко, третье место по компетенции «Медицинский и социальный уход» (Юниоры);

Ростислав Бабич и Тимофей Шулин, третье место по компетенции «Кибербезопасность» (Юниоры).

Медальоны за профессиональное мастерство в рамках Чемпионата среди островитян получили:

Дарья Николаева, компетенция «Графический дизайн» (Юниоры);

Дарья Фоминская, компетенция «3Д моделирование для компьютерных игр» (Юниоры);

Альберт Тышкевич и Евгений Дьяконов, компетенция «Кибербезопасность»;

Лайли Саидова, компетенция «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»;

Кирилл Бич, компетенция «Обслуживание тяжелой техники»;

Артем Гудзь, компетенция «Обслуживание авиационной техники»;

Гуласел Кабылова, компетенция «Кондитерское дело»;

Александра Ухалина, компетенция «Бережливое производство»;

Диана Гибадулина, компетенция «Медицинский и социальный уход»;

Виталий Вы, компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

Андрей Матвеевский, компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» (Юниоры);

Валентина Денк, компетенция «Дополнительное образование детей и взрослых»;

Игнат Суяров, компетенция «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» (Юниоры);

Анна Черемухина, компетенция «Бухгалтерский учет»;

Артем Конча, компетенция «Обслуживание грузовой техники».

Конкурсант Богдан Романовский, победитель компетенции «Сварочные технологии» рассказывает, что прийти к достигнутому результату удалось благодаря большой работе, ведь участник уже в прошлом году участвовал на Финале IX Национального Чемпионата, но взять медаль ему не удалось.

-«Я очень рад своей победе. Ежедневно тренируясь, я понимал, что это мой шанс, ведь я уже побеждал на Региональном, Отборочном Чемпионате. Но, чтобы одержать победу на Российском уровне нужно большое желание и усердная работа», - поделился Богдан Романовский.

Финал Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым Всероссийским соревнованием профессионального мастерства. Сахалинская область присоединилась к движению в 2016 году. В области уже прошли семь региональных Чемпионатов, победители которых приняли участие в полуфиналах и финалах Национальных Чемпионатов, завоевав призовые места.