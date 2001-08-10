В Южно-Сахалинске приступили к строительству нового микрорайона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексная застройка «Южный парк» появится в границах улиц Больничная, Горького, Инженерная и проспекта Мира. Здесь возведут современные жилые дома, детский сад и многоуровневую гараж-парковку. Кроме того, предполагается обустройство сквера возле реки Еланьки. Сегодня строящийся объект осмотрели губернатор области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- В Южно-Сахалинске появится еще один красивый микрорайон с социальными объектами. Это здорово, поскольку наши горожане достойны лучших условий. Проект очень современный, с большим количеством зеленых зон. Важно поддерживать постоянную связь с застройщиком, чтобы работы на объекте выполнялись в срок. Готовы помогать в решении самых разных задач, - отметил Валерий Лимаренко.

В рамках первого этапа здесь возведут 3 жилых корпуса на более чем 1300 квартир. Максимальная этажность домов - 18. Посещать детский сад смогут 240 малышей. Многоуровневая парковка вместит до 500 автомобилей. Первые 40 тысяч квадратных метров жилья сдадут уже в следующем году.

Завершить строительство жилого комплекса планируется в 2027 году. Общая стоимость проекта составляет 6,3 миллиарда рублей. Работы выполняются за счет частных средств.

В ходе осмотра строящегося объекта глава региона пообщался с руководством компании ООО «СахалинДом», которая занимается возведением микрорайона. Стороны обсудили вопросы развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.