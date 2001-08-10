Южносахалинцы с ограниченными возможностями здоровья отправились на морское побережье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Порядка 150 жителей с ограниченными возможностями здоровья отправились сегодня утром на морское побережье в Корсаковский район. Это уже вторая поездка для маломобильных южносахалинцев в рамках акции «На солнечной поляночке», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проведение социально-значимых мероприятий — важный шаг в развитии муниципалитета. Как подчеркнула вице-мэр Елена Федорова, поддержка жителей серебряного возраста и горожан с ограниченными возможностями — один из приоритетов администрации.
- Наша основная задача — социализировать старшее поколение. Для нас очень важно, чтобы люди разного возраста, разных интересов могли найти свое место в жизни города. А в таком качественном общении в неформальной обстановке появляются новые проекты и интересные задачи, которые они ставят перед нами, - добавила вице-мэр.
В однодневном путешествии приняли участие активисты и члены общественных организаций. Южносахалинцы с ограниченными возможностями здоровья отправились к морю от площади Победы на комфортабельных автобусах. Маломобильных граждан сопровождают сотрудники департамента социальной политики, волонтеры и медицинские работники. Также во время отдыха на побережье для горожан был организован обед.
- В этот раз люди выбирали место для поездки сами. Председатели общественных организаций решили, что мы отправимся в Корсаковский район. Начало сентября — прекрасное время для отдыха на свежем воздухе. Люди старшего поколения будут наслаждаться осенним теплым днем на пляже «Солнечный», - отметила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.
Специалисты департамента готовят еще одно мероприятие для старшего поколения — праздник «Рябиновый край». Он состоится в преддверии Дня пожилого человека, который отмечают 1 октября. Жители с ограниченными возможностями здоровья смогут встретиться в городском парке. Специально для них департаментом культуры и туризма будет организовано выступление творческих коллективов.
Отметим, все мероприятия проходят в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2020-2025 годы». Традиция выездов к морскому побережью была приостановлена на время пандемии. Сейчас поездки возобновились.
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