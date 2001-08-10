Сахалинец пригласил гостей и остался без денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу с заявлением о краже денежных средств обратился 49-летний местный житель. У гражданина пропало 35 тысяч рублей. Деньги исчезли из кармана куртки. Также потерпевший пояснил, что накануне он принимал у себя дома гостей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники полиции оперативно установили причастного к хищению гражданина. Как и предполагал потерпевший, деньги украл один из гостей – 26-летний житель села Леонидово, который приходится заявителю родственником.
Подозреваемый достоверно знал, что у потерпевшего имеется наличными крупная сумма. Когда тот отправился спать, фигурант обыскал его вещи и нашел деньги. Похитив их, он ушел из квартиры и в тот же вечер уехал из райцентра. К моменту задержания сотрудниками полиции, гражданин успел истратить большую часть украденных денег по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня В Сахалинской области завершается подсчет голосов на выборах региональных депутатов
09:48 Сегодня Сахалинские приставы ловят должников на дорогах областного центра
- 10:53 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска поблагодарили за участие в выборах
- 10:08 Сегодня На Сахалине корова стала виновницей аварии
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
16:54 6 Сентября Южносахалинцев приглашают на праздничные мероприятия ко Дню города
16:24 7 Сентября В Сахалинской области построят пять объектов здравоохранения
11:21 5 Сентября Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?