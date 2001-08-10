Сахалинец пригласил гостей и остался без денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу с заявлением о краже денежных средств обратился 49-летний местный житель. У гражданина пропало 35 тысяч рублей. Деньги исчезли из кармана куртки. Также потерпевший пояснил, что накануне он принимал у себя дома гостей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции оперативно установили причастного к хищению гражданина. Как и предполагал потерпевший, деньги украл один из гостей – 26-летний житель села Леонидово, который приходится заявителю родственником.

Подозреваемый достоверно знал, что у потерпевшего имеется наличными крупная сумма. Когда тот отправился спать, фигурант обыскал его вещи и нашел деньги. Похитив их, он ушел из квартиры и в тот же вечер уехал из райцентра. К моменту задержания сотрудниками полиции, гражданин успел истратить большую часть украденных денег по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.