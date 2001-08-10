Танкисты на Курилах поразили условного противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах, отработали стрельбу штатным снарядом из 125-мм пушки танка Т-80 по появляющимся и движущимся целям с ходу на расстоянии до 2 километров, пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе занятий по огневой подготовке наводчики боевых машин отработали фланговую стрельбу в движении, а также вели огонь из зенитного пулемёта НСВТ «Утёс» по наземным и низколетящим воздушным целям.
В свою очередь механики-водители отработали вождение боевых машин, совершенствуя при этом навыки управления многотонной техникой, преодолевая косогоры, проходы в минно-взрывном заграждении, противотанковые рвы, колейный мост и другие, естественные и искусственные препятствия.
Кроме того, экипажи танков Т-80 выполнили нормативы по загрузке боекомплекта, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей.
В ходе занятий по боевой подготовке танкисты поразили более 50 различных видов мишеней, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы.
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