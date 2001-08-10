Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2022
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16:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Танкисты на Курилах поразили условного противника

Танкисты на Курилах поразили условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах, отработали стрельбу штатным снарядом из 125-мм пушки танка Т-80 по появляющимся и движущимся целям с ходу на расстоянии до 2 километров, пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе занятий по огневой подготовке наводчики боевых машин отработали фланговую стрельбу в движении, а также вели огонь из зенитного пулемёта НСВТ «Утёс» по наземным и низколетящим воздушным целям.

В свою очередь механики-водители отработали  вождение боевых машин, совершенствуя при этом  навыки управления многотонной техникой, преодолевая косогоры, проходы в минно-взрывном заграждении, противотанковые рвы, колейный мост и другие, естественные и искусственные препятствия.

Кроме того, экипажи танков Т-80 выполнили нормативы по загрузке боекомплекта, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей.

В ходе занятий по боевой подготовке танкисты поразили более 50 различных видов мишеней, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы.

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