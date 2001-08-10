Сахалинцы борются за звание лучших в финале чемпионата "Молодые профессионалы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городе Саранске состоялось торжественное открытие Финала X Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сахалинскую область в этом году представили 23 конкурсанта и 14 экспертов в 16 компетенциях, среди которых: 4 компетенции проходят в очном формате на площадке «Саранск-Арена», остальные 12 компетенций в дистанционном формате на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию человеческого капитала.
- Мы активно готовились к юбилейному чемпионату. Ребята все лето с утра до вечера тренировались, оттачивали навыки. Сейчас пришло время выложиться на сто процентов, ведь главная задача - не только занять призовые места, но и удержать позицию прошлого года поднявшись на строчку выше, - отметила директор регионального координационного центра «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Наталья Журавлева.
Ребята уже приступили к соревнованиям по компетенциям: «Графический дизайн» (юниоры) и «3D моделирование для компьютерных игр (юниоры)». Конкурсанты рассказывают, что конкуренция серьезная и при выполнении модулей нужно быть внимательными, ведь оценивающая система строга.
- Перед началом соревнований мне было неизвестно задание. На протяжении лета я выполняла модули, чтобы быть готовой ко всему. Моя задача нарисовать концепт-арт и 3D моделирование для компьютерных игр. Надеюсь, что задания выполню верно и результат меня порадует, - поделилась конкурсанта региональной сборной по компетенции «3D моделирование для компьютерных игр (юниоры)» Фоминская Дарья.
Уже завтра состоится первенство, где конкурсанты поборются за звание лучших в компетенциях: «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие» и «Сервис на воздушном транспорте», «Веб-технологии Юниоры», «Кибербезопасность», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Графический дизайн Юниоры», «3D Моделирование для компьютерных игр», «3D Моделирование для компьютерных игр Юниоры», «Видеопроизводство», «Видеопроизводство Юниоры», «Фотография», «Фотография Юниоры» и «Фармацевтика Юниоры».
Напомним, что в 2021 году на Финале IХ Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинская область вошла в топ-10, заняв 8-е место среди 67 регионов страны и 1-е место в Дальневосточном Федеральном округе.
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