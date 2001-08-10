Администрация Южно-Сахалинска информирует об ограничениях движения транспорта в День города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий по случаю Дня города в районе площади Победы введены временные ограничения остановки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В настоящее время и до 23.00 11 сентября ограничена парковка транспортных средств с восточной стороны пл. Победы;
С 7.00 9 сентября до 6.00 10 сентября — будет ограничен проезд транспорта по проезжей части с восточной стороны площади Победы, включая кольцевое движение;
10 сентября с 6.00 до 24.00 будет закрыт проезд транспортных средств на площади Победы (проезд с пр. Победы на площадь — также ограничен). До 15.00 будет закрыт проезд на участке ул. Горького от ул. Пограничной до въезда на СТК «Горный воздух». После 15.00 проезд по ул. Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого будет открыт.
10 сентября, с 6.00 до 24.00 будет ограничен заезд на парковку за стадионом «Спартак»;
10 сентября с 21.00 до 23.00 проезд закроют по ул. Священномученика Илариона Троицкого.
В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован график движения общественного транспорта.
Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее спланировать свой маршрут и быть внимательными при движении в указанном районе.
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