Администрация Южно-Сахалинска информирует об ограничениях движения транспорта в День города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий по случаю Дня города в районе площади Победы введены временные ограничения остановки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время и до 23.00 11 сентября ограничена парковка транспортных средств с восточной стороны пл. Победы;

С 7.00 9 сентября до 6.00 10 сентября — будет ограничен проезд транспорта по проезжей части с восточной стороны площади Победы, включая кольцевое движение;

10 сентября с 6.00 до 24.00 будет закрыт проезд транспортных средств на площади Победы (проезд с пр. Победы на площадь — также ограничен). До 15.00 будет закрыт проезд на участке ул. Горького от ул. Пограничной до въезда на СТК «Горный воздух». После 15.00 проезд по ул. Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого будет открыт.

10 сентября, с 6.00 до 24.00 будет ограничен заезд на парковку за стадионом «Спартак»;

10 сентября с 21.00 до 23.00 проезд закроют по ул. Священномученика Илариона Троицкого.

В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован график движения общественного транспорта.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее спланировать свой маршрут и быть внимательными при движении в указанном районе.