Тихоокеанское
информационное агентство
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Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки

Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты Народного фронта выявили факт загрязнения крупнейшей реки юга Сахалина – Лютоги. С сомнительной стройки в воду важнейшего нерестового водоема течет грязь. Представители президентского движения добиваются у прокуратуры и Росрыболовства защиты реки, чтобы избежать срыв нереста лососевых, рассказали ТИА "Острова" в региональном ОНФ.

Как выяснилось при выездной проверке, в устье реки в селе Рыбацкое предприниматели возводят «рыбацкий домик». На земельном участке, примыкающем к берегу, уже построен высокий фундамент. Владелец завозит на него огромные массы глинистого грунта, из которого дождь вымывает грязные ручьи. Они бегут прямо в Лютогу – берег в считанных десятках метров. 

По словам Сергея Макеева, начальника Анивского районного отдела ихтиологии Сахалинрыбвода, загрязнение реки угрожает нересту. В ближайшие дни из моря в Лютогу должна зайти осенняя кета, мутная вода способна сорвать ход лососевых. Потенциальная экологическая катастрофа никак не пугает землевладельца, земляные работы при появлении представителей Народного фронта и не подумали остановить. 

Местные жители возмущены угрозой реке. По словам людей, во время сильных дождей весь привезенный грунт окажется в воде. Река и морское побережье окажутся на грани экологической катастрофы. Кроме того, сельчане обеспокоены тем, что владелец участка может перекрыть для них доступ к реке и морю, лишив излюбленного места отдыха.

«Мы направили обращения в природоохранную прокуратуру, министерство экологии Сахалинской области и Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. Эти органы должны выяснить, нарушается ли закон при использовании данного земельного участка и при необходимости принять меры для защиты Лютоги», - подчеркнул эксперт регионального штаба Народного фронта Виктор Лонгинов.

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