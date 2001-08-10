Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты Народного фронта выявили факт загрязнения крупнейшей реки юга Сахалина – Лютоги. С сомнительной стройки в воду важнейшего нерестового водоема течет грязь. Представители президентского движения добиваются у прокуратуры и Росрыболовства защиты реки, чтобы избежать срыв нереста лососевых, рассказали ТИА "Острова" в региональном ОНФ.
Как выяснилось при выездной проверке, в устье реки в селе Рыбацкое предприниматели возводят «рыбацкий домик». На земельном участке, примыкающем к берегу, уже построен высокий фундамент. Владелец завозит на него огромные массы глинистого грунта, из которого дождь вымывает грязные ручьи. Они бегут прямо в Лютогу – берег в считанных десятках метров.
По словам Сергея Макеева, начальника Анивского районного отдела ихтиологии Сахалинрыбвода, загрязнение реки угрожает нересту. В ближайшие дни из моря в Лютогу должна зайти осенняя кета, мутная вода способна сорвать ход лососевых. Потенциальная экологическая катастрофа никак не пугает землевладельца, земляные работы при появлении представителей Народного фронта и не подумали остановить.
Местные жители возмущены угрозой реке. По словам людей, во время сильных дождей весь привезенный грунт окажется в воде. Река и морское побережье окажутся на грани экологической катастрофы. Кроме того, сельчане обеспокоены тем, что владелец участка может перекрыть для них доступ к реке и морю, лишив излюбленного места отдыха.
«Мы направили обращения в природоохранную прокуратуру, министерство экологии Сахалинской области и Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. Эти органы должны выяснить, нарушается ли закон при использовании данного земельного участка и при необходимости принять меры для защиты Лютоги», - подчеркнул эксперт регионального штаба Народного фронта Виктор Лонгинов.
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