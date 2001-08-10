Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2022
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8 сентября будет перекрыта федеральная трасса Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в связи с производством взрывных работ
11:02, | Новости общества Сахалина и Курил

8 сентября будет перекрыта федеральная трасса Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в связи с производством взрывных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 сентября, с 13.30 до 14.00 будет перекрыта федеральная трасса Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск в связи с производством взрывных работ, рассказали ТИА "Острова" в администрации Улегорского района.

Власти просят ненадолго воздержаться от движения вблизи места проведения операции. Приносим извинения за временные неудобства.

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