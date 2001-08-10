Южно-сахалинский ботанический сад получит новое ограждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации муниципального гранта по улучшению облика Южно-Сахалинска ботанический сад получит новое ограждение, также благоустройство запланировано и на самой территории дендрария, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Эскизный проект разработан МКП «Горархитектура». Так, уже на следующей неделе подрядная организация приступит к демонтажу существующего бетонного ограждения.

Стилизация нового металлического ограждения будет созвучна растительной тематике. Его орнамент будет напоминать древесный лист. Такой дизайн гармонично впишется в городское пространство и станет украшением улицы Горького.

Эскизом проекта благоустройства предусмотрено и оформление входной группы — здесь обустроят небольшие оазисы со скамейками для отдыха пешеходов, а также установят входной знак.

Работы по обустройству у ботанического сада нового ограждения протяженностью в 528 м планируется завершить к концу этого года.

Кроме этого, преобразится и сам ботанический сад. В 2023 году на его территории появятся зоны отдыха, а также обновят мостики и порядка 3,5 км пешеходных дорожек