Субсидию на покупку угля сахалинцы могут получить до произведения расчёта с поставщиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане, отапливающие дома с помощью печей, могут получить субсидию на уголь авансом. Теперь жители региона смогут привлечь дополнительные средства с социального счёта. Возместить можно будет часть затрат на покупку горючего, в объёме до 9 тонн, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ранее единовременную выплату предоставляли только после того, как гражданин приобрёл твёрдое топливо. Факт покупки дров или угля следовало подтвердить чеком или квитанцией.

– Такая практика действовала и ранее, но была не очень удобной, особенно – для семей с низким достатком. Теперь граждане смогут получить социальную поддержку в виде аванса безналичным способом. Благодаря данному механизму появляется возможность сэкономить свой бюджет, – рассказала министр социальной защиты Ольга Орлова.

В этом году проведены мероприятия по централизации поставок угля. На всех этапах – от отгрузки от поставщика до конечного потребителя – налажен строгий контроль. Все поступающие заявки от населения вносятся в систему. Каждая проходит, несколько этапов: от оформления до подтверждения доставки угля потребителю. Внедрение сервиса обеспечит открытость и прозрачность поставок, а также поможет контролировать весь процесс, в том числе необоснованное завышение цены, отпускаемые объемы и сроки доставки.

– Призываем сахалинцев, кто планирует приобретать уголь для отопления дома зимой, оформлять доставку твердого топлива заблаговременно, а не оставлять все на последний момент. По опыту прошлого года прогнозируется более 7 тысяч заявок. Вместе с поставщиками мы понимаем, что отработать такое количество заявок в сжатый срок и доставить такой объем угля оперативно невозможно. Поэтому чтобы избежать ажиотажа, исключить ожидания своей очереди, следует уже сейчас позаботиться о приобретении топлива. К примеру, домовладельцы, которые обратились к нам еще в августе, в считанные дни получили уголь со складов, – подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Заявку можно оставить через горячую линию ЖКХ по телефону 8(800) 302-00-65 со стационарного телефона и *0065 с мобильного телефона, или через поставщиков, определенных муниципальными образованиями посредством проведенного отбора. Оператору нужно сообщить свои имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, какой объём топлива хочет приобрести и желаемый день доставки.

Следующий этап – открытие собственного социального счёта. Это можно сделать на сайте «Центра социальной поддержки» и министерства социальной защиты Сахалинской области. При заполнении заявки потребуются данные карты «МИР» любого банка - к пластику «привязывается» социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в «Центр социальной поддержки», чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона почтовым отправлением, или лично посетив учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.

Средства с социального счёта списываются в момент покупки угля.

Проект реализован с помощью технологии социального счёта при участии Сбербанка и компаний-партнёров. Пока новый механизм поддержки затрагивает только уголь.

– Цель нашей совместной с правительством области работы – максимально упростить процесс получения социальных услуг в цифровом виде. Внедрённое решение позволяет жителям получить льготу на карту МИР без бюрократичных сложностей. У государства же появляется полная и детальная информация об эффективности предоставляемых льгот населению, – сообщила Марина Дементьева, управляющая Южно-Сахалинским отделением Сбербанка.