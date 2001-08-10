В Сахалинской области построят гостинично-термальный комплекс на 120 номеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключила два договора с ООО «Антерра».

В Сахалинской области и на Камчатке последняя собирается построить отели под брендом «Грин Флоу». На церемонии подписания соглашения присутствовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Подписи на документе поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и основатель и СЕО «Грин Флоу» Александр Тертычный.

По словам Юрия Трутнева, почти на всей территории Дальневосточного федерального округа продолжается развитие туристической отрасли. Особенно активно данную работу ведут на Сахалине. Там возводят дополнительные отели, прокладывают новые горнолыжные трассы на «Горном воздухе» и благоустраивают городскую среду. Безусловно, комфортные гостиницы появятся и на Курилах. Это то место, куда желают приехать многие россияне. Власти данные проекты будут поддерживать.

На Камчатке «дочка» ООО «Антерра» - ООО «Грин Флоу Камчатка» - создаст инновационный гостинично-термальный комплекс на 154 номера. В Сахалинской области на острове Итуруп (Курилы) такой же отель будет рассчитан на 120 номеров. Его общая площадь превысит 1200 квадратных метров. Инвестиции в реализацию каждого из проектов должны составить около двух миллиардов рублей.

Первая гостиница компании под брендом «Грин Флоу» появилась на курорте Роза Хутор пять лет назад. Лежащая в основе бренда «Грин Флоу» хилинг-концепция заключается в создании атмосферы для полного расслабления, эмоционального и физического преображения, восстановления, ощущения умиротворения и гармонии во всем, что окружает человека.

Старт новому проекту в отрасли гостеприимства на Курилах собираются дать в 2027 году. Комплекс сможет ежегодно принимать до 11 000 гостей. На территории опережающего развития «Камчатка» современный гостинично-термальный комплекс распахнет свои двери уже в 2026 году.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подчеркнул, что туризм для Дальневосточного федерального округа в приоритете. Здесь он имеет большой мультипликативный экономический эффект. В настоящее время на Дальнем Востоке финансируют туризм 224 резидента ТОР и СПВ. Их общий инвестиционный портфель превышает 89 миллиардов рублей. В задачи правительства входит поддержка каждого инвестора. Все больше граждан должны иметь возможность приезжать на Дальний Восток.