Губернатор взял на контроль ликвидацию последствий циклона на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 7 сентября островной регион оказался во власти мощного циклона. Сильные осадки в виде дождя сопровождаются ураганным ветром до 35 метров в секунду. Из-за аварий на ЛЭП по состоянию на утро без света остались более 6,7 тысячи человек. По поручению губернатора Валерия Лимаренко к восстановлению электроснабжения приступили незамедлительно. На объектах работают 24 бригады – 50 человек и 25 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Без света полностью или частично остались населенные пункты Холмского, Смирныховского, Долинского, Александровск–Сахалинского и Невельского районов. Благодаря использованию резервных источников питания все объекты жизнеобеспечения в муниципальных образованиях работают в штатном режиме. Электроснабжение в городских округах планируется восстановить сегодня до 18.00.
В связи с погодными условиями на дистанционное обучение перешли учащиеся 1-4 классов школ Поронайского и Холмского районов, а также 1-11 классов Долинского городского округа. В Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Томаринском и Невельском муниципальных образованиях принято решение о свободном посещении школ.
– В связи с ухудшением метеоусловий было закрыто движение в Татарском проливе. Паромы Сахалин 8, 9, 10 находятся в порту Ванино до улучшения погоды. При этом движение по автомобильным и железным дорогам не ограничивалось. В штатном режиме работает аэропорт Южно-Сахалинска, задержанных авиарейсов нет, – рассказала руководитель областного агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.
Отметим, по прогнозам синоптиков, тайфун в течение дня будет перемещаться на север острова.
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