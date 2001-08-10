Южносахалинцы окунулись в эпоху 80-90х годов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города. 140-летие Южно-Сахалинск отметит уже в эту субботу, 10 сентября. Одним из ярких событий в преддверии юбилея стала концертная программа, посвященная яркой эпохе 1980-х и 1990-х годов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На площадке перед киноконцертным залом «Октябрь» выступили творческие коллективы города, исполнившие популярные хиты зарубежной и отечественной эстрады. Возможность вспомнить эпоху, когда кумирами были группы «Modrern Tolking», «Backstreet Boys», и «Ласковый май», а жители коллекционировали игрушки из киндер-сюрпризов и покупали жвачки «Love is…», вызвала настоящий аншлаг.
– Мы приехали с севера Сахалина, из Ноглик, чтобы посетить праздничные мероприятия. Любимая музыка, очень интересные старые снимки, много воспоминаний об эпохе, – поделилась впечатлениями Ольга Бояркина.
На площадке также были организованы тематические фотозоны в стиле советского прошлого, выставки фотографий и другие развлечения для детей и взрослых.
– Музыка напоминает о детстве, о временах юности. Замечательная атмосфера. Большое спасибо организаторам за хорошее настроение накануне дня города, – сказала жительница Южно-Сахалинска Марина Панфилова.
Праздничные мероприятия в областном центре продолжаются. Сегодня, 7 сентября в выставочном зале Детской художественной школы состоится открытие выставки «Остров вдохновения» в честь 140-летия Южно-Сахалинска и 75-летия Сахалинской области. Посетителей здесь ждут в 17.30.
В 18.30 на площадке перед Чехов-центром состоится цветочное дефиле. В 19.00 здесь же стартует концертно-интерактивная программа, посвященная музыкальной культуре «Нулевых»: брейк-баттл, выступление кавер групп, тематические фотозоны, мастер-классы.
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