На Сахалине школу назвали именем выпускника, погибшего в боях на Украине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивской школе №1 присвоили имя старшего лейтенанта Дениса Плотникова. Житель Анивского района был выпускником этой школы и погиб во время боевых действий на территории Украины.

Денис Плотников прошел путь от студента высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского до командира взвода отдельной мотострелковой бригады в/ч 35390 в Хомутово. Службу проходил на Кавказе, затем был переведён на Сахалин. Торжественные линейки сегодня начались с гимна Российской Федерации в семи школах Анивского района. Все они прошли подготовку к новому учебному году.- Учебный год - это маленькая жизнь, полная разнообразных открытий и достижений. К 1 сентября анивские школы хорошо подготовилась – и в этом большая заслуга педагогов, родителей учеников, работников анивских предприятий. К примеру, в школе №4 села Таранай сделан прекрасный капитальный ремонт. Мы с коллегами в преддверии 1 сентября проверили результаты работы и были приятно удивлены, - рассказал депутат сахалинской областной Думы Евгений Лотин.

Сегодня первый звонок прозвучал для более чем 2300 детей Анивского района. Впервые за парту сели более 400 учеников, сообщили ТИА «Острова» в администрации района.