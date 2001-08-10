Сахалинские снайперы учатся стрельбе в городских условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах отрабатывают практические действия в городских условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе мероприятия снайперские пары скрытно перемещаются на специально подготовленных площадках, определяя при этом потенциальные места установок ловушек и самодельных взрывных устройств.

Помимо этого, при выполнении учебных задач военнослужащие определяют наиболее выгодные места для стрельбы, а также оборудуют ложные позиции в развалинах зданий.

Основной сложностью при выполнении задач в городских условиях является то, что цели находятся в глубине разрушенных зданий, поэтому снайперам необходимо тщательней выбирать места для стрельбы и вносить определенные поправки при прицеливании.

Особое внимание при отработке учебных вопросов военнослужащие уделяют использованию различных элементов и конструкций зданий для маскировки своих огневых позиций.