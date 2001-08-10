На конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юная представительница Камчатки Виктория Яньшина из Елизова собирается представить регион на всероссийском конкурсе "Маленькая мисс Россия - 2022" в Сочи, если пройдет отбор приёмной комиссии, сообщает ТК "41 Регион".

"Маленькая мисс Россия" - это знаменитый всероссийский конкурс творчества и моды для девочек в возрасте от 3 до 16 лет. Мероприятие ежегодно проходит в Сочи, в этом году конкурс впервые пройдет на курорте "Роза Хутор", с 20 по 25 августа.

Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 5000 заявок от девочек со всей страны, на финал в Сочи попадут лишь 60 из них.