Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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12:51, | Новости общества Сахалина и Курил

На конкурсе "Маленькая мисс Россия" Камчатку представит Виктория Яньшина

На конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юная представительница Камчатки Виктория Яньшина из Елизова собирается представить регион на всероссийском конкурсе "Маленькая мисс Россия - 2022" в Сочи, если пройдет отбор приёмной комиссии, сообщает ТК "41 Регион"

"Маленькая мисс Россия" - это знаменитый всероссийский конкурс творчества и моды для девочек в возрасте от 3 до 16 лет. Мероприятие ежегодно проходит в Сочи, в этом году конкурс впервые пройдет на курорте "Роза Хутор", с 20 по 25 августа.

Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 5000 заявок от девочек со всей страны, на финал в Сочи попадут лишь 60 из них.

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