Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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09:34, | Новости общества Сахалина и Курил

После визита зампрокурора Сахалинской области в Тымовский район, и.о. мэра получил предостережение

После визита зампрокурора Сахалинской области в Тымовский район, и.о. мэра получил предостережение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Сахалинской области Копыловым Михаилом Вячеславовичем осуществлен рабочий выезд в Тымовский городской округ, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
 
В рамках выезда посещены социально-значимые объекты: строительство новой школы-детского сада в с. Кировское, поверхностный водозабор на верховьях р. Большая Анга, а также жилые дома в с. Адо-Тымово, возведенные в рамках муниципальной программы по переселению из аварийного жилья.
 
По итогам проверки хода строительства школы-детского сада в с. Кировское заслушан подрядчик по выявленным в ходе выезда нарушениям. Заместителем прокурора области дан ряд поручений прокуратуре Тымовского района по принятию мер прокурорского реагирования с целью устранения нарушений, допущенных подрядной организацией и заказчиками. 
 
По итогам выезда на поверхностный водозабор на верховьях р. Большая Анга в связи с не обеспечением населения питьевой водой надлежащего качества, исполняющей обязанности мэра Тымовского городского округа объявлено предостережение.
 
Одновременно перед муниципалитетом поставлена задача проработать вопрос по снижению тарифа на холодную воду в связи с некачественным предоставлением населению услуги по водоснабжению. Также, заместителем прокурора области посещены жилые дома в с. Адо-Тымово, в рамках выезда установлено, что ранее выявленные нарушения устранены.
 
Фактическое устранение выявленных в ходе выезда нарушений находится на контроле прокуратуры области.

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