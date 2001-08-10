После визита зампрокурора Сахалинской области в Тымовский район, и.о. мэра получил предостережение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Сахалинской области Копыловым Михаилом Вячеславовичем осуществлен рабочий выезд в Тымовский городской округ, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В рамках выезда посещены социально-значимые объекты: строительство новой школы-детского сада в с. Кировское, поверхностный водозабор на верховьях р. Большая Анга, а также жилые дома в с. Адо-Тымово, возведенные в рамках муниципальной программы по переселению из аварийного жилья.

По итогам проверки хода строительства школы-детского сада в с. Кировское заслушан подрядчик по выявленным в ходе выезда нарушениям. Заместителем прокурора области дан ряд поручений прокуратуре Тымовского района по принятию мер прокурорского реагирования с целью устранения нарушений, допущенных подрядной организацией и заказчиками.

По итогам выезда на поверхностный водозабор на верховьях р. Большая Анга в связи с не обеспечением населения питьевой водой надлежащего качества, исполняющей обязанности мэра Тымовского городского округа объявлено предостережение.

Одновременно перед муниципалитетом поставлена задача проработать вопрос по снижению тарифа на холодную воду в связи с некачественным предоставлением населению услуги по водоснабжению. Также, заместителем прокурора области посещены жилые дома в с. Адо-Тымово, в рамках выезда установлено, что ранее выявленные нарушения устранены.

Фактическое устранение выявленных в ходе выезда нарушений находится на контроле прокуратуры области.