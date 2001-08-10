Тихоокеанское
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16:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке для детей построили площадку, но никого туда не пускают

На Камчатке для детей построили площадку, но никого туда не пускают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители камчатского Вилючинска возмущены тем, что в условиях острой нехватки в городе благоустроенных мест, где можно проводить время с детьми, построенную этим летом и, по словам вилючинцев, уже сданную в эксплуатацию детскую площадку, никак не могут открыть для посещения, сообщает ТК "41 Регион".

«Дочь каждый день ходит и проверяет, не открыли ли её? Смотреть больно на расстроенного ребёнка, прилипшего к забору: глазами видит, а попасть не может. Площадка давно сдана, почему её не открывают и мучают детей ожиданием? До зимы тянут, чтобы вообще не открывать? Зачем тогда и для кого её строили?» - рассказывает жительница Вилючинска Елена Сорокина.

Елену поддержали десятки жителей города, так же не понимающих причин, по которым местным детям приходится любоваться новенькими качелями и песочницами через дырки в сетке забора.

В управлении архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа редакции рассказали, что площадка действительно должна была открыться еще в июле этого года, однако процедура приёмки объекта не состоялась по причине установки подрядчиком лавок, не отвечающих требованиям безопасности.

«Эта площадка рассчитана на малышей, и те лавки, которые были установлены подрядной организацией, не соответствовали требованиям безопасности, так как имели острые края. По этой причине их пришлось демонтировать. По проекту они там должны быть, и в настоящее время к установке новых безопасных скамеек подрядчик уже приступил. Как только работы будут завершены, мы приступим к приёмке объекта, и откроем площадку для посещения», - добавили в управлении городского хозяйства.

Там также отметили, что за сорванные сроки сдачи объекта подрядную организацию ждут штрафные санкции.

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