На Камчатке для детей построили площадку, но никого туда не пускают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители камчатского Вилючинска возмущены тем, что в условиях острой нехватки в городе благоустроенных мест, где можно проводить время с детьми, построенную этим летом и, по словам вилючинцев, уже сданную в эксплуатацию детскую площадку, никак не могут открыть для посещения, сообщает ТК "41 Регион".

«Дочь каждый день ходит и проверяет, не открыли ли её? Смотреть больно на расстроенного ребёнка, прилипшего к забору: глазами видит, а попасть не может. Площадка давно сдана, почему её не открывают и мучают детей ожиданием? До зимы тянут, чтобы вообще не открывать? Зачем тогда и для кого её строили?» - рассказывает жительница Вилючинска Елена Сорокина.

Елену поддержали десятки жителей города, так же не понимающих причин, по которым местным детям приходится любоваться новенькими качелями и песочницами через дырки в сетке забора.

В управлении архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа редакции рассказали, что площадка действительно должна была открыться еще в июле этого года, однако процедура приёмки объекта не состоялась по причине установки подрядчиком лавок, не отвечающих требованиям безопасности.

«Эта площадка рассчитана на малышей, и те лавки, которые были установлены подрядной организацией, не соответствовали требованиям безопасности, так как имели острые края. По этой причине их пришлось демонтировать. По проекту они там должны быть, и в настоящее время к установке новых безопасных скамеек подрядчик уже приступил. Как только работы будут завершены, мы приступим к приёмке объекта, и откроем площадку для посещения», - добавили в управлении городского хозяйства.

Там также отметили, что за сорванные сроки сдачи объекта подрядную организацию ждут штрафные санкции.