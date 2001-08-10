Южносахалинцам напоминают о закрытии участка ул. Железнодорожной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения начнут действовать с 20.00 26 августа и продлятся до 06.00 29 августа. Для проезда транспорта будет закрыт участок в районе строения № 170а/2 к1. Объезд предусмотрен по ул. Пуркаева и ул. И. Фархутдинова. Автовладельцев просят спланировать свой маршрут заранее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы ведутся в рамках стратегически важного для областного центра объекта - южного канализационного коллектора. За это время подрядной организации необходимо выполнить работы по строительству участка коллектора протяженностью более 35 метров. Это необходимо, чтобы соединить западную и восточную линию трубопровода.

Подрядчик планирует завершить работы в максимально сжатые сроки. После завершения работ будет восстановлено асфальтобетонное покрытие.