Часть Южно-Сахалинска с 16 часов 25 августа отключат от воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами на сети водопровода 25 августа с 16.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в МКД на следующим адресам:

- Авиационная, 70, 74, 74А, 74Б, 76, 76Б, 78, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 65А;

- Ленина, 489А.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.