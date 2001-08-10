Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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Часть Южно-Сахалинска с 16 часов 25 августа отключат от воды
12:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска с 16 часов 25 августа отключат от воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами на сети водопровода 25 августа с 16.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в МКД на следующим адресам:
- Авиационная, 70, 74, 74А, 74Б, 76, 76Б, 78, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 65А;
- Ленина, 489А.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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