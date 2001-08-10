Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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Часть Южно-Сахалинска с 16 часов 25 августа отключат от воды
11:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыбу можно приобрести 25 августа с 17.00 на ярмарочной площадке около Дома торговли (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цена горбуши - 100 руб. за кг; реализует ИП Власов И.В.

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