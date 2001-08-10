Народный фронт просит власти Южно-Сахалинска обезопасить подступы к городским школам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президентское движение в Сахалинской области обратилось к властям Южно-Сахалинска с просьбой обеспечить безопасность подходов к школам города. Мониторинг общественников, проведенный в рамках акции "Дорога в школу", выявил вблизи учебных заведений пешеходные переходы в никуда, заплывшие грязью обочины, отсутствие видимости и другие недочеты, рассказали ТИА "Острова" в региональном Народном фронте.

Вместе с представителями муниципального департамента образования и ГИБДД эксперты проанализировали дорогу к знаниям по ряду критериев: дефектам покрытий, освещению, отсутствию знаков и т.п.

В мониторинге, который традиционно проводится в преддверии начала учебного года, на этот раз участвовали четыре школы – № 4, 5, 21 и кадетская. Этот выбор обусловлен тем, что недалеко от них происходили ДТП с участием детей или дорожная обстановка в целом сложная. Например, как у 4-й школы. Расположенная в частном секторе, она вызывает наибольшую тревогу. Как рассказали ее сотрудники, с юга, где расположены частный и муниципальный детсады, дорогу школьникам каждое утро преграждают десятки машин. Брошенные как попало, они вынуждают детей выходить на проезжую часть. Никаких ограничений для нерадивых автомобилистов, хотя бы в виде дорожных знаков или разметки, нет. С запада ученики идут на уроки по грунтовке. Эта дорога примыкает к улице Садовой, асфальтированной, но лишенной тротуаров. Пешеходный переход на ней по неведомой причине обустроили в десятках метров от перекрестка. Добраться до него безопасно вне проезжей части невозможно, разве что по глубоким канавам.

Нормальные условия для пешеходов можно создать только при реконструкции дорог, говорят в мэрии. Однако в 2021 г. городские власти в ответ на обращение сахалинского исполкома Народного фронта обещали выполнить вокруг школы № 4 хотя бы профилирование обочин с подсыпкой щебнем как временное решение. Обещание это, судя по состоянию улиц, выполнено не было. С неправильностью и небезопасностью организации дорожного движения в этом районе, к слову, согласны и инспекторы дорожной полиции.

Проверка показала проблемы, общие для разных школ. Предложения по их решению Народный фронт направил в городскую администрацию и ГИБДД. Например, отказаться от использования искусственных неровностей, которые демонтируют на зиму. В Южно-Сахалинске есть пример обустройства круглогодичных «лежачих полицейских» в виде выпуклости из асфальта – к примеру, у школы № 5. Необходимо пересмотреть расположение и состояние пешеходных переходов, обратить внимание на видимость знаков. Там, где нет полноценных тротуаров, выполнить хотя бы укрепление и отсыпку обочин, чтобы школьники не обходили слякоть по проезжей части.

«Грунтовки, по которым дети идут в школу, половину учебного года утопают в грязи. Понятно, что заасфальтировать их все очень дорого, но решать этот вопрос надо. Тем более что еще в 2015 году было поручение Президента о создании безопасных условий для посещения школ детьми», – отметила координатор регионального исполкома Народного фронта Мария Медведева.

Еще одним адресатом обращений президентского движения стала прокуратура: надзорное ведомство просят проверить эффективность и законность мер, принимаемых властями для обеспечения безопасности детей.