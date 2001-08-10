Сергей Надсадин принял участие в работе общественного совета в сфере дорожного хозяйства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Текущий и капитальный ремонт дорог в 2022 году, внедрение адаптивных светофоров и создание комфортной городской среды обсудили на очередном заседании общественного совета в сфере дорожного хозяйства при администрации Южно-Сахалинска. Сергей Надсадин рассмотрел с общественниками самые актуальные вопросы дорожной отрасли, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С докладом о проделанной работе за текущий сезон выступил директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик. Он рассказал, что в 2022 году по состоянию на данный момент выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью почти 78 тысяч квадратных метров, в том числе ямочный ремонт - 7000 квадратов, работы продолжатся пока позволяет погода. Ремонт большими «картами» осуществлен на следующих участках проспектов Мира и Победы, а также улиц - Сахалинская, Железнодорожная, Долинская, Памятная, Горького, Есенина, Курильская, Транспортная. При этом в процессе ремонта устраняются дефекты в виде выбоин, просадок, продольных и поперечных трещин, колейности, а также решаются вопросы водоотведения.

В текущем году особое внимание было уделено обследованию отклонения высотных отметок смотровых и дождеприемных колодцев, выявлено 280 единиц, на 239 люках дефекты устранены, работы продолжаются. Также выполнена регулировка высотного положения люков с использованием плит ПД6, на следующих улицах: Есенина, Горького, Больничная, Победы. В городе ведется ремонт и замена бортового камня, отсыпка грунтовых участков дорог и проездов асфальтобетонной крошкой, установлено 1102 штук новых дорожных знаков.

По итогам выступления мэр Сергей Надсадин подчеркнул, что все планы по дорожному ремонту на следующий год необходимо предварительно обсуждать с общественным советом, ГИБДД и жителями, чтобы максимально синхронизировать действия в этом направлении.

Еще одна важная тема, затронутая в рамках совета - это создание безбарьерной среды. В целях обеспечения комфортного передвижения маломобильных граждан выполнены работы по замене понижающих бортовых камней на 25 участках на улицах: пр. Победы, ул. Горького, пр. Мира, ул. 1-я Октябрьская, ул. Сахалинская, ул. Комсомольская, ул. Дзержинского.

- Тема создания безбарьерной среды не нова, но ее нужно обсуждать постоянно и тогда для всех это станет нормой жизни. Я всегда привожу в пример строителям маму с коляской для двойни. Удобно ей будет поехать по новому тротуару, пересечь дорогу или возникнут трудности? Задайте эти вопросы на стадии проектирования, и тогда ничего не нужно будет переделывать, - отметил генеральный директор «Сахалинского саморегулируемого объединения строителей» Валерий Мозолевский. Общественник призвал создавать дружелюбную среду для горожан: надо все строить с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных категорий граждан, тогда и всем остальным категориям горожан будет удобно.

Валерий Мозолевский презентовал новый свод правил по доступности для маломобильных групп населения, который разработан с учетом конвенции ООН о защите прав инвалидов. Сейчас подходы к созданию безбарьерной среды нормативно подтверждены, и являются требованием к проектированию и обустройству элементов дорожного движения. Использовать тротуары с понижением, не применять бордюры на радиусах поворота и не заводить автомобильные дороги на территорию социальных учреждений - необходимо предусмотреть эти и другие решения, которые следует внести в правила благоустройства города. С таким предложением выступили участники общественного совета.

- Все ваши предложения я поддерживаю, они будут внесены в протокол, в дальнейшем рассмотрены для внесения в нормативные требования благоустройства Южно-Сахалинска. Вы наглядно показали на примерах, как можно сделать наш город еще безопаснее, комфортней и доступнее, - резюмировал обсуждение с общественниками мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Также в ходе заседания был затронут вопрос работы адаптивных перекрестков. Директор Центра развития городской среды Василий Вишневский представил цифры мониторинга работы первого перекрестка на улице Фaрхутдиновa и 1-й Октябрьской, где заработали индуктивно-петлевые детекторы. Статистика показывает, что трафик увеличился, время ожидания зеленого света сократилось. Участники общественного совета высказали опасение жителей — не случится ли «восстание адаптивных перекрестков», когда автоматика даст сбой. Опасения напрасны, производителем на случай ЧС предусмотрена самодиагностика системы и возврат на предустановленные настройки без адаптивного режима.

- Общественный совет уже давно показал свою эффективность, сегодня обсуждались вопросы, они все важны для города, наших жителей, пешеходного и дорожного трафика, дорожное строительство, текущее содержание, ямочный ремонт, замена бордюров и все вопросы, связанные с повышением комфортности, удобства - подвел итоги заседания председатель общественного совета в сфере дорожного хозяйства при администрации Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

В завершении мероприятия Сергей Надсадин отметил, что муниципалитет ждет от общественности предложений и тем для обсуждения на следующих заседаниях совета, призвав продолжать активно участвовать в вопросах дорожного благоустройства.