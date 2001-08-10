В Южно-Сахалинске в сентябре пройдет третий форум "Образование - энергия будущего"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается подготовка к масштабному событию — южно-сахалинскому форуму «Образование - энергия будущего» (ЮСОФ). Ожидается, что в мероприятии, которое состоится с 22 по 24 сентября, примут участие порядка 500 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской админисрации.
В этом году организаторы вновь будут придерживаться идеи «город-школа», то есть Южно-Сахалинск на несколько дней станет образовательным центром для профессионального сообщества, школьников и горожан. Как отметила директор департамента образования Светлана Мирова, третий ЮСОФ будет не менее масштабным.
- Мы ожидаем на форуме не только наших педагогов, родителей и учащихся, но и гостей: красноярскую делегацию, делегацию из дальневосточных регионов. Помимо того, что мы будем обсуждать итоги проектов, которые были реализованы за годы проведения форумов, мы уделим особое внимание современному преподаванию естественных наук, а именно физике, - рассказала Светлана Мирова.
В городском парке будет организована физическая гостиная, где все желающие смогут познакомиться с современными направлениями научной дисциплины и принять участие в экспериментальной деятельности в сфере физики высоких технологий. Также пройдет большая конференция школьников «Углеродный след», посвященная углеродной нейтральности и альтернативным способам получения энергии. В качестве ведущего эксперта в ней примет участие заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Московского государственного педагогического университета доктор физико-математических наук Григорий Гольцман.
Кроме того, по традиции на форуме будут говорить о современных тенденциях в образовании. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», идейный вдохновитель ЮСОФ Александр Адамский обратил внимание, что направления, которые представят на мероприятии в этом году, могут быть интересны не только специалистам из сферы просвещения, но и горожанам.
- В рамках форума состоится чемпионат по «расшколиванию». Идея «расшколивания» заключается в том, что ребенок развивается и получает знания не только на уроках, но и во время занятий другими видами деятельности: спортивной, музыкальной, проектно-инженерной и др. При этом он даже не подозревает, что получает образовательные результаты, а мы это отмечаем, и учимся их оценивать, - отмечает Александр Адамский.
Также в ходе ЮСОФ уделят внимание цифровизации, полилингвальному образованию, медиадеятельности. В программе форума - работа интерактивных и дискуссионных площадок, мастер-классы. Добавим, Южно-Сахалинский образовательный форум проходит в муниципалитете с 2019 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?