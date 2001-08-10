Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается подготовка к масштабному событию — южно-сахалинскому форуму «Образование - энергия будущего» (ЮСОФ). Ожидается, что в мероприятии, которое состоится с 22 по 24 сентября, примут участие порядка 500 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской админисрации.

В этом году организаторы вновь будут придерживаться идеи «город-школа», то есть Южно-Сахалинск на несколько дней станет образовательным центром для профессионального сообщества, школьников и горожан. Как отметила директор департамента образования Светлана Мирова, третий ЮСОФ будет не менее масштабным.

- Мы ожидаем на форуме не только наших педагогов, родителей и учащихся, но и гостей: красноярскую делегацию, делегацию из дальневосточных регионов. Помимо того, что мы будем обсуждать итоги проектов, которые были реализованы за годы проведения форумов, мы уделим особое внимание современному преподаванию естественных наук, а именно физике, - рассказала Светлана Мирова.

В городском парке будет организована физическая гостиная, где все желающие смогут познакомиться с современными направлениями научной дисциплины и принять участие в экспериментальной деятельности в сфере физики высоких технологий. Также пройдет большая конференция школьников «Углеродный след», посвященная углеродной нейтральности и альтернативным способам получения энергии. В качестве ведущего эксперта в ней примет участие заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Московского государственного педагогического университета доктор физико-математических наук Григорий Гольцман.

Кроме того, по традиции на форуме будут говорить о современных тенденциях в образовании. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», идейный вдохновитель ЮСОФ Александр Адамский обратил внимание, что направления, которые представят на мероприятии в этом году, могут быть интересны не только специалистам из сферы просвещения, но и горожанам.

- В рамках форума состоится чемпионат по «расшколиванию». Идея «расшколивания» заключается в том, что ребенок развивается и получает знания не только на уроках, но и во время занятий другими видами деятельности: спортивной, музыкальной, проектно-инженерной и др. При этом он даже не подозревает, что получает образовательные результаты, а мы это отмечаем, и учимся их оценивать, - отмечает Александр Адамский.

Также в ходе ЮСОФ уделят внимание цифровизации, полилингвальному образованию, медиадеятельности. В программе форума - работа интерактивных и дискуссионных площадок, мастер-классы. Добавим, Южно-Сахалинский образовательный форум проходит в муниципалитете с 2019 года.