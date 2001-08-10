На Сахалине нашли двух сестер блуждавших по лесу четыре дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Потерявшихся в Смирныховском районе женщин нашли. Об этом сообщили в правительстве островного региона, пишет astv.ru.

Вскоре их доставят на вертолете в населённый пункт.

Как сообщает агентство по делам ГО, ЧС и ПБ, в 12:35 потерявшихся женщин нашли на горе Вайда, уже подняли на вертолет, доставляют в Смирных. В медицинской помощи они не нуждаются.

Напомним, две женщины ушли в лес за ягодой и не вернулись 20 августа. Известно, что женщины - родные сёстры. Одна из них живёт на Сахалине, вторая прилетела на остров с Приморского края.

Их поиски длились четыре дня, 24 августа было принято решения привлечь вертолет.