В Южно-Сахалинске началось строительство новой взлетно-посадочной полосы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко сегодня дал старт заливке первого бетона на важнейшем транспортном объекте, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава региона отметил, что надежное воздушное сообщение имеет критически важное значение для жителей и экономики единственного островного региона в России.

– Новая взлетно-посадочная полоса спроектирована с учетом всех современных сейсмических норм. При любых природных условиях мы сможем обеспечить стабильную работу авиации. Это фактор безопасности номер один. Второе – полоса даст возможность взлетать и приземляться воздушным судам любого типа. Строительство современной полосы связано также с созданием логистического хаба на юге Сахалина, который позволит существенно увеличить поток пассажирских и грузовых перевозок, – сказал Валерий Лимаренко.

Существующей полосе в главной воздушной гавани Сахалина почти 60 лет, она практически исчерпала свой ресурс и сдерживает дальнейшее развитие аэропорта. Глава региона вышел с инициативой к федеральным властям о необходимости строительства новой «взлетки». Это предложение поддержал Президент Владимир Путин.

– Нынешняя полоса была построена в 1960-е годы, несколько раз модернизировалась, но срок ее эксплуатации говорит сам за себя. Благодаря работе главы региона и правительства области сегодня происходит по-настоящему историческое событие. Для жителей островной столицы воздушные ворота – это жизненная необходимость, – подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Новая взлетно-посадочная полоса будет построена по всем современным стандартам. Она обеспечит прием всех воздушных судов без ограничений, повысит безопасность полетов. А благодаря повышению категории аэродрома будут снижены эксплуатационные метеоминимумы, что сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий. Ввести «взлетку» планируется в 2024 году.

– Мы строим полосы по всей стране, на моем счету эта уже 17-ая. Эта полоса – сестра Пулково и Шереметьево. Здесь предусмотрены современные средства посадки. Она имеет вторую категорию, то есть является всепогодной, что очень важно для эксплуатации в условиях островного климата, – рассказал генеральный директор «Региональной строительной компании» Борис Сакун.

Новую полосу строят западнее действующей. Ее протяженность составит 3400 метров, ширина – 60 метров с тремя соединительными дорожками. Прежнюю «взлетку» планируется использовать как полноценную магистральную рулежную дорожку, которая также послужит аэропорту для обеспечения безопасности и регулярности полетов.

Отметим, в главной воздушной гавани островного региона создается крупный авиационный хаб. Здесь будет введен новый аэровокзальный комплекс, который сможет принимать до 5 млн пассажиров в год.

На базе сахалинской «Авроры» создана Единая дальневосточная авиакомпания. Для нее планируется приобрести 45 новых отечественных самолетов и 21 вертолет. Объем авиаперевозок по Дальнему Востоку должен вырасти в два раза, появятся новые маршруты по макрорегиону. Все это в целом позволит значительно увеличить грузо- и пассажиропотоки и повысить надежность авиасообщения.