В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к фестивалю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники фестиваля «Воспетые острова» готовятся к гала-концерту, который объединит артистов разных поколений и жанров. Он состоится в предстоящую субботу в рамках общегородского проекта "Культурная столица", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Главным гостем центрального культурного события этой недели станет известный композитор Игорь Слуцкий, написавший около 300 песен для звезд отечественной эстрады, лауреат известных музыкальных фестивалей «Песня года», «Достойная песня», «Шансон года» и др. Его сольный концерт состоится уже в эту пятницу, 26 августа, в 19.00 в ККЗ «Октябрь». Пригласительные билеты можно получить в кассе кинотеатра, а также в офисе Южно-Сахалинского камерного оркестра (ул. Ленина, 156). Дополнительная информация по телефонам: 300-518, 8-962-416-36-89.

Фестиваль «Воспетые острова» продолжится гала-концертом 27 августа в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. В большом музыкальном событии примут участие более 15 авторов-исполнителей песен о Сахалине и островной столице, в том числе известные островные исполнители Сергей Хан, Евгения Чубич, Юрий Мусаленко, Ярослав Сафонов, Лидия Кисенкова, Вениамин Ким, Николай Вишневский. Хэдлайнером проекта выступит Игорь Слуцкий. Мероприятие будет проходить на концертной площадке (бывшего картодрома), начало в 16.00. В случае непогоды концерт состоится в шатре за мостом Влюбленных.

Прямую трансляцию гала-концерта «Воспетые острова» можно будет посмотреть 27 августа на телеканале «ОТВ.Сахалин» с 16.00 до 18.00. Повтор покажут 28 августа в 17.00.

- В своих песнях авторы стремятся передать особое состояние, то, что лежит у них внутри — что-то очень личное. Это любовь к острову, на котором мы с вами живем, к природе, к родному городу. Такие песни отзываются в душе, их поют в походе у костра, в теплой компании друзей, на праздниках — когда человеку хорошо, когда он хочет выразить свои чувства и эмоции. И когда они совпадают с ощущениями других - это трогает, объединяет, создает особую связь между людьми, - поделился участник фестиваля «Воспетые острова» Вениамин Ким.

Напомним, фестиваль авторской песни и проект «Воспетые острова» - это сотрудничество администрации Южно-Сахалинска в рамках общегородского проекта «Культурная столица» и газеты «Советский Сахалин». Творческая инициатива приурочена к 75-летию Сахалинской области и 140-летию областного центра. Цель проекта - открыть островитянам как можно больше имен авторов и исполнителей песен о Сахалине и Курилах.

Администрация Южно-Сахалинска выражает благодарность издательскому дому «Губернские ведомости» и телекомпании ОТВ за содействие в информационном освещении фестиваля «Воспетые острова».