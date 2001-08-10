С начала гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 августа южносахалинцы приобрели 1451 фестивальное блюдо. В этом году в гастромарафоне принимают участие кафе "Асахикава»" и "The Soho", рестораны "Homura", "ЕдаВино", "Кафаница Плескавица" и суши-бар "Хоккайдо", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этих заведениях до 11 сентября горожанам предлагают сет-меню из трех блюд, в которых присутствуют сезонные морепродукты. Стоимость комплекса составляет 750 рублей.

Напомним, гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках VIII фестиваля «Остров-рыба». В ходе масштабного события в Южно-Сахалинске пройдет ряд мероприятий: кулинарные мастер-классы, конкурсы и экскурсии. Кульминацией фестиваля станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 17 сентября.

Меню всех участников гастромарафона и программа фестиваля размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, а также в телеграм-канале "Остров-рыба".