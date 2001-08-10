В Южно-Сахалинске ведется контроль за соблюдением правил благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года департамент общественной безопасности и контроля направил физическим и юридическим лицам около тысячи предостережений и информационных писем о необходимости соблюдения правил благоустройства. Также с собственниками объектов регулярно проводятся профилактические беседы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ряде случаев нарушения устраняются незамедлительно. В частности, администрация города Южно-Сахалинска благодарит собственников, которые в короткие сроки провели ремонт фасадов и входных групп, на которых ранее сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали нарушения.

Напоминаем, что до наступления отрицательных температур остается не так много времени, и администрация в очередной раз призывает граждан и руководителей предприятий всех форм собственности принять меры и привести в надлежащее состояние элементы и объекты благоустройства, в том числе провести уборку своей территории от мусора.

Также необходимо своевременно проводить работы по покраске, ремонту, мойке и очистке ограждений и фасадов зданий, сооружений от грязи, пыли, посторонних надписей и объявлений, не допускать складирование строительных материалов и отходов на объектах озеленения и иных не предназначенных для этого территориях.