Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2022
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09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатора Сахалинской области не устроили темпы оснащения региона мусорными контейнерами

Губернатора Сахалинской области не устроили темпы оснащения региона мусорными контейнерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании регионального правительства губернатор поднял вопрос внедрения сортировки твердых коммунальных отходов в районах Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Еще с прошлого года сортировать мусор начали жители Южно-Сахалинска. В областном центре установили 554 специальных сетчатых контейнера. До 1 октября этого года все остальные городские округа тоже перейдут на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. А в следующем году к экологической инициативе подключатся и Курильские острова. На сегодня оснащенность муниципалитетов сетчатыми контейнерами составляет от 82 до 97 процентов. Идет подготовка площадок накопления. Сортировка призвана сократить количество выбрасываемых на свалки твердых коммунальных отходов и увеличить долю переработки.

– Изначально я ставил задачу организовать переход к 1 июля – это жесткий срок, на который должно было ориентироваться ваше ведомство. Надо было закупать все сразу. В итоге, затянули с поставкой контейнеров. Проблема только в неорганизованности. Делайте работу немедленно, – потребовал Валерий Лимаренко.

В районы уже доставили 753 контейнера, еще 1306 прибудут в ближайшее время. Наряду с областным центром сортировать мусор начали в Долинске, Холмске, Аниве, Корсакове и Ногликах. Площадки накопления оборудуются в Невельске, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Охе, Углегорске.

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