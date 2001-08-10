Губернатора Сахалинской области не устроили темпы оснащения региона мусорными контейнерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании регионального правительства губернатор поднял вопрос внедрения сортировки твердых коммунальных отходов в районах Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Еще с прошлого года сортировать мусор начали жители Южно-Сахалинска. В областном центре установили 554 специальных сетчатых контейнера. До 1 октября этого года все остальные городские округа тоже перейдут на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. А в следующем году к экологической инициативе подключатся и Курильские острова. На сегодня оснащенность муниципалитетов сетчатыми контейнерами составляет от 82 до 97 процентов. Идет подготовка площадок накопления. Сортировка призвана сократить количество выбрасываемых на свалки твердых коммунальных отходов и увеличить долю переработки.

– Изначально я ставил задачу организовать переход к 1 июля – это жесткий срок, на который должно было ориентироваться ваше ведомство. Надо было закупать все сразу. В итоге, затянули с поставкой контейнеров. Проблема только в неорганизованности. Делайте работу немедленно, – потребовал Валерий Лимаренко.

В районы уже доставили 753 контейнера, еще 1306 прибудут в ближайшее время. Наряду с областным центром сортировать мусор начали в Долинске, Холмске, Аниве, Корсакове и Ногликах. Площадки накопления оборудуются в Невельске, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Охе, Углегорске.