Губернатора Сахалинской области не устроили темпы оснащения региона мусорными контейнерами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании регионального правительства губернатор поднял вопрос внедрения сортировки твердых коммунальных отходов в районах Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Еще с прошлого года сортировать мусор начали жители Южно-Сахалинска. В областном центре установили 554 специальных сетчатых контейнера. До 1 октября этого года все остальные городские округа тоже перейдут на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. А в следующем году к экологической инициативе подключатся и Курильские острова. На сегодня оснащенность муниципалитетов сетчатыми контейнерами составляет от 82 до 97 процентов. Идет подготовка площадок накопления. Сортировка призвана сократить количество выбрасываемых на свалки твердых коммунальных отходов и увеличить долю переработки.
– Изначально я ставил задачу организовать переход к 1 июля – это жесткий срок, на который должно было ориентироваться ваше ведомство. Надо было закупать все сразу. В итоге, затянули с поставкой контейнеров. Проблема только в неорганизованности. Делайте работу немедленно, – потребовал Валерий Лимаренко.
В районы уже доставили 753 контейнера, еще 1306 прибудут в ближайшее время. Наряду с областным центром сортировать мусор начали в Долинске, Холмске, Аниве, Корсакове и Ногликах. Площадки накопления оборудуются в Невельске, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Охе, Углегорске.
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