Сахалинцев приглашают побороться за подарки на просветительском марафоне "Знание"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федеральный просветительский марафон "Знание" пройдет в пяти городах России с 31 августа по 2 сентября. К онлайн-трансляциям лекций и других образовательных мероприятий может присоединиться любой желающий, а самых активных зрителей ждут подарки от организаторов.
Российское общество "Знание" подготовило насыщенную программу с использованием современных диджитал-форматов. Участников марафона ждут выступления более 200 лекторов, среди которых государственные деятели, успешные бизнесмены, учёные и популяризаторы науки. Помимо нестандартных лекций слушателей ждут просветительские шоу, премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен», мастер-классы, дискуссии.
Площадки марафона будут работать в Москве (парк «Зарядье»), Санкт-Петербурге (шоу-пространство «Ленинград Центр»), Нижнем Новгороде (Нижегородская ярмарка), Луганской народной республике (Колонный зал) и на Камчатке (экополис «Лагуна»).
Трансляции с каждой площадки будут посвящены разным темам:
- трек «Знание. Сила» в основной группе Российского общества «Знание»;
— трек «Знание. Сделано в России» в группе Северо-Западного федерального округа;
— трек «Волонтёрство и экология» в группе Дальневосточного федерального округа;
— трек «Знание. Наследие России» в группе Приволжского федерального округа;
— трек «Мы вместе» в группе Просветительского марафона "Знание" | ЛНР.
На предыдущих трёх марафонах общества «Знания» выступили более 550 выдающихся спикеров. Онлайн-трансляции образовательных мероприятий собрали свыше 330 млн просмотров. В этот раз организаторы сделали регистрацию на марафон открытой для всех желающих, однако финальный список слушателей будет сформирован по итогам творческого конкурса.
Организаторы отмечают, что зрители станут активными участниками марафона – для них готовят ежедневные викторины и задания. Самых удачливых и сообразительных ждут подарки – смартфон, умные колонки и мерч Российского общества «Знание».
Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте. За актуальными новостями о марафоне «Знание» можно следить в официальных вк-сообществах.
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