Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда Сахалинской области прошла во всероссийский этап спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры-2022", который состоится с 14 сентября по 4 октября во Всероссийском детском центре "Смена". В этом году играм присвоен статус соревнований на Кубок президента Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские спортивные игры» (в статусе соревнований на Кубок президента Российской Федерации) являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России. Турниры проходят в несколько этапов: отбор в школах регионов страны, муниципальные и региональные соревнования, а затем – всероссийский этап. Целью соревнований является физкультурно-спортивное воспитание школьников, массовое привлечение их к занятиям физической культурой и развитие детско-юношеского спорта.

Организаторами соревнований являются Министерство просвещения и Министерство спорта РФ,ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», Всероссийский детский центр «Смена».