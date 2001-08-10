В Южно-Сахалинске возобновили выезды маломобильных горожан на морское побережье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие «На солнечной поляночке» организовано администрацией города для маломобильных граждан областного центра. Сегодня в п. Таранай Анивского района отправились порядка 300 южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья из восьми общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, администрация города предоставила для участников мероприятия вместительные и комфортабельные автобусы, также было организовано сопровождение колонны автомобилями ГИБДД. Кроме того, для горожан будет устроен обед на берегу моря, развлекательная программа, подготовленная департаментом культуры и туризма и городским парком, конкурсы.
Перед поездкой жителей почтенного возраста поприветствовал мэр Сергей Надсадин. Он отметил, что администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание вопросам комфортной городской среды.
- В части создания удобства для маломобильных жителей мы стараемся работать адресно, так как для каждой категории граждан с ограниченными возможностями здоровья есть свое понятие комфорта. Так, в рамках транспортной реформы будет полностью обновлен автобусный парк. Новый общественный транспорт будет низкопольным — это обязательное требование. Такие автобусы сделают передвижение по городу для маломобильных горожан и пенсионеров более удобным. Также мы поддерживаем проект «Забота. Защита. Уважение», инициированный губернатором. Этот проект направлен на поддержку ветеранов войны, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей попавших в трудную жизненную ситуацию, — им прежде всего должна быть протянута рука помощи. Уверен, что сегодняшняя поездка будет удачной, люди получат заряд бодрости и хорошего настроения, - сказал мэр.
Все желающие перед отправлением на морское побережье могли получить консультацию у специалистов ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»: измерить артериальное давление, проверить насыщение крови кислородом и узнать информацию о правилах поведения на воде.
По словам координатора партийного проекта Единой России «Старшее поколение» Елены Столяровой, одним из крупных направлений программы является вовлечение граждан почтенного возраста в туристическую деятельность, в частности для социальной адаптации и самореализации. Помимо этого, для многих горожан участие в подобных событиях - возможность встретиться, пообщаться и интересно провести время.
Участники мероприятия в предвкушении прогулки на побережье залива Анива делились планами на отдых.
- Не часто удается выбраться к морю. Очень приятно, что нам уделяют такое большое внимание: перед поездкой и после поездки. Я очень благодарна нашему государству за это, - отметила жительница областного центра Дарья Старикова.
Отметим, организация социально-значимых мероприятий для граждан с ограниченными возможностями здоровья — плановая работа профильных учреждений администрации города. Традиция летних выездов на отдых была приостановлена на время пандемии. В этом году эпидемиологическая обстановка позволила возобновить визиты на морское побережье.
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