15 инвалидов-колясочников посетили оленью экоферму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С просьбой разнообразить досуг подопечные Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов обратились к губернатору Валерию Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

После визита губернатора в социальное учреждение постояльцы уже побывали на морской экскурсии в Невельске и увидели сивучей. Добрую традицию выездов закрепила экскурсия на экоферму Rose Agro в Корсаковском районе.

- Слов нет просто! Все для души сделали. Спасибо руководству области и нашего интерната за организацию этой поездки. И на экоферме нас очень тепло встретили, все понравилось, – поделилась впечатлениями Ирина Мирюкова, проживающая в интернате.

Гостям сразу показали главных героев маршрута – пятнистых оленей. В мире таких осталось не больше трех тысяч. Подопечные дома-интерната также покормили гусей и лошадей. Особым успехом у экскурсантов пользовался контактный зоопарк: здесь можно было дать лакомства баранам и подержать на руках кроликов.

– Ранее на нашей ферме побывали ветераны. Мы часто приглашаем на бесплатные экскурсии представителей социально незащищенных групп. Это наша социальная ответственность, возможность принести благо обществу, людям, познакомив их с нашей территорией и животными, – рассказал менеджер экофермы Андрей Хон.

Поддержку в организации экскурсии оказали также волонтеры. Руководство дома-интерната для престарелых и инвалидов регулярно собирает отзывы постояльцев и выясняет пожелания, куда бы еще они хотели отправиться на экскурсию.

– Выездные мероприятия в учреждении проводят по одному-два, а иногда и по три раза в неделю. Постояльцев возят в южносахалинские музеи, зоопарк, ботанический сад и городской парк культуры и отдыха имени Гагарина, – рассказал директор департамента инновационного развития системы социального обслуживания регионального министерства соцзащиты Василий Федорищев.

В ближайшее время для подопечных дома-интерната планируют организовать поездку на останец «Лягушка» в районе Весточки. Там с ними проведет время тренер спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта.