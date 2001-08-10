В Холмске проверили как применяется стандарт уборки придомовой территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в стандарт уборки придомовой территории внедрили в областном центре прошлом году, в 2022 – он заработал по всему региону. Комиссия в составе специалистов министерства жилищно-коммунального хозяйства, государственной жилищной инспекции, администрации Холмского городского округа и волонтеров оценила качество уборки дворов по нескольким критериям, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Главное, на что обращали внимание члены комиссии: отсутствие мусора на пешеходной и придомовой зонах, игровой и контейнерной площадках, наличие спецодежды у дворника, регулярный окос травы. Территориям по адресам ул. Лермонтова, 7, 9, 13 дали положительную оценку.

- Как часто у вас косят траву во дворе? - задались вопросом члены комиссии.

- Регулярно, не жалуемся. Да и во дворе стало чище. Дворники каждый день метут, убирают мусор, - рассказала жительница Галина.

Дворы по адресу ул. Строительная 1, 2 также не вызвали нареканий. По всем критериям комиссия оценила состояние придомовых территорий положительно.

- Комиссия уже во второй раз выезжает в Холмск для оценки применения стандарта уборки придомовой территории. Мы видим, что большинство управляющих компаний с пониманием и ответственностью отнеслись к введению и соблюдению стандарта. Замечаний нет: контейнерные площадки в чистоте, трава покошена, дворники имеют спецодежду. Работа по внедрению стандарта продолжается, - прокомментировала начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

Повлиять на качество уборки придомовой территории могут и сами жители многоквартирных домов. Для этого в Сахалинской области заработала специальная интернет-площадка «Мой управдом» (https://upravdom.sakhalin.gov.ru). Сервис сможет помочь старшим по домам в решении вопросов по содержанию подъездов и придомовой территории, а также оперативно взаимодействовать с управляющей компанией и органами власти. Портал доступен всем жителям для получения необходимой информации: о выбранном управдоме и управляющей компании. Управдому же предоставлены опции для возможности решения широкого круга возникающих вопросов.