В Холмске проверили как применяется стандарт уборки придомовой территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в стандарт уборки придомовой территории внедрили в областном центре прошлом году, в 2022 – он заработал по всему региону. Комиссия в составе специалистов министерства жилищно-коммунального хозяйства, государственной жилищной инспекции, администрации Холмского городского округа и волонтеров оценила качество уборки дворов по нескольким критериям, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Главное, на что обращали внимание члены комиссии: отсутствие мусора на пешеходной и придомовой зонах, игровой и контейнерной площадках, наличие спецодежды у дворника, регулярный окос травы. Территориям по адресам ул. Лермонтова, 7, 9, 13 дали положительную оценку.
- Как часто у вас косят траву во дворе? - задались вопросом члены комиссии.
- Регулярно, не жалуемся. Да и во дворе стало чище. Дворники каждый день метут, убирают мусор, - рассказала жительница Галина.
Дворы по адресу ул. Строительная 1, 2 также не вызвали нареканий. По всем критериям комиссия оценила состояние придомовых территорий положительно.
- Комиссия уже во второй раз выезжает в Холмск для оценки применения стандарта уборки придомовой территории. Мы видим, что большинство управляющих компаний с пониманием и ответственностью отнеслись к введению и соблюдению стандарта. Замечаний нет: контейнерные площадки в чистоте, трава покошена, дворники имеют спецодежду. Работа по внедрению стандарта продолжается, - прокомментировала начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.
Повлиять на качество уборки придомовой территории могут и сами жители многоквартирных домов. Для этого в Сахалинской области заработала специальная интернет-площадка «Мой управдом» (https://upravdom.sakhalin.gov.ru). Сервис сможет помочь старшим по домам в решении вопросов по содержанию подъездов и придомовой территории, а также оперативно взаимодействовать с управляющей компанией и органами власти. Портал доступен всем жителям для получения необходимой информации: о выбранном управдоме и управляющей компании. Управдому же предоставлены опции для возможности решения широкого круга возникающих вопросов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
16:53 17 Августа Гастромарафон «Дары морей» удивляет жителей и гостей островной столицы
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?