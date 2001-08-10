Первые 600 квадратных метров асфальта уложили на ведущей в Углегорский район дороге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дополнительное федеральное финансирование в размере 500 миллионов рублей направили на продолжение работ по реконструкции автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Вопрос состояния основной транспортной артерии западного побережья стал одним из самых острых во время встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями Углегорского городского округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Углегорском районе реконструируют участки от райцентра до моста через реку Углегорку, а также от Шахтерска до аэропорта. Их общая длина – 7 километров. Первые 600 квадратных метров асфальта уже уложено.

– Благодаря асфальтированию этих участков мы сможем обеспечить безопасное и комфортное передвижение всех участников дорожного движения. Полностью работы планируется завершить в 2025 году. Кроме того, заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту дороги от перевала Озадачливый до села Медвежье. Работы на объекте будут выполнены в 2023-2024 годах, – рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

В Углегорском районе продолжается восстановление аварийных участков. Так, работы идут на 40 и 49 километрах дороги аэропорт Шахтерск – Бошняково.

Восстановление земляного полотна и щебёночного покрытия проходит от перевала Озадачливый до села Медвежье.

Ремонтируется асфальтобетонное покрытие от села Медвежье до Шахтерска. Также на этом участке в 2,5 раза планируется увеличить цикличность выполнения работ по очистке проезжей части и тротуаров с помощью подметально-уборочных машин.

Отметим, выполнение дорожных работ находится на особом контроле Губернатора Валерия Лимаренко. Так, за последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 40 участков региональных дорог и 34 – муниципальных. По поручению Губернатора, Правительство Сахалинской области не только плотно занимается вопросом ремонта и строительства новых дорог, но и следит за их последующим состоянием и текущим содержанием. Так на всем протяжении гарантийного периода состояние сданных ранее объектов контролируется профильными ведомствами и общественниками, и, в случае выявления дефектов, к их устранению за собственный счет привлекаются подрядчики.