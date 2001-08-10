На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На юге Сахалина возведут инновационный комплекс теплиц. Его площадь составит 6,9 гектара. Сейчас идёт строительство, а в начале следующего года планируют сдать первую очередь комплекса в 2,9 гектара.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в июле 2022 года одобрил реализацию проекта.

Теплицы строит АО "Совхоз "Тепличный". Организация собирается инвестировать в проект один миллиард рублей. Уже на первом этапе новые теплицы дадут возможность предприятию нарастить валовой объем производства свежих овощей с 8 000 до 10 000 тонн в год. Ассортимент продукции будет расширен, например, перцами. В конце лета 2016 года АО "Совхоз "Тепличный" превратился в резидента территории опережающего развития "Южная".

По словам министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инны Павленко, власти региона предоставляют, в том числе тепличному овощеводству, серьезную помощь. Благодаря ей местные хозяйства могут активно развиваться. Они создают новые тепличные комплексы и предлагают потребителям более широкий ассортимент и объем продукции.

Для сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области предусмотрели широкую линейку субсидирования. Возмещение за сетевой газ составляет 20%, за уголь – 70%. Для региональных тепличных хозяйств в регионе ввели льготный тариф на электричество в размере 30% от промышленного.

По статистике, в наши дни обеспеченность тепличными овощами на одного жителя области достигла 100%. Лишь за последнюю трехлетку за счет строительства и реконструкции тепличных комплексов на Сахалине урожай овощей защищенного грунта вырос более чем на 2000 тонн в год. Область оказалась на первом месте по производству тепличных овощей среди регионов Дальнего Востока.

Добавим, что с 2014 по 2017 годы одно из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области - АО "Совхоз "Тепличный" - воплотило в жизнь амбициозный проект по возведению теплиц в несколько этапов. Такой подход дал возможность свести к минимуму завоз на острова овощей закрытого грунта, например из КНР. Овощи из Сахалина теперь приобретают как местные жители, так и население Якутии, Камчатки, Приморского и Хабаровского краев.