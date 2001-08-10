Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современный операционный микроскоп повышает эффективность диагностики, а в сложных клинических случаях позволяет детализировать патологии и применять самые действенные тактики лечения. Аппарат приобретен за счет средств областного бюджета для повышения качества оказания медицинской помощи сахалинцам и курильчанам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В двух из десяти случаев специалисты при лечении зубов сталкиваются с осложнениями, связанными с анатомическими особенностями полости рта, патологическими процессами, возникшими в результате возрастных изменений или ранее проведенных вмешательств. До появления современной диагностической аппаратуры врачам приходилось вслепую искать очаги поражения. Новый операционный микроскоп имеет десятикратное увеличение и позволяет повысить точность любых манипуляций в полости рта.
- Анатомия корневых каналов у всех людей разная – бывают искривления, спрятанные каналы зубов. Благодаря микроскопу снижается риск осложнений. Раньше в спорных случаях доходило до удаления зуба. Сейчас то, что под подозрением, возможно детализировать с помощью микроскопа и перелечить, – рассказала врач-терапевт областной стоматологической поликлиники Евгения Ли.
Возможности хирургического микроскопа позволяют также выявлять онкопатологии. Это происходит за счет увеличения изображения и подсветки тканей слизистых.
- Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса – один из самых трудоемких этапов в лечении зубов. Применение современной оптики позволит ставить более точные диагнозы, максимально сохранять здоровые ткани, обнаруживать скрытые патологии на ранних стадиях, устранять кисты, гранулёмы и проводить другие манипуляции. Наш коллектив рад, что областное правительство поддержало наше учреждение в вопросе приобретения дополнительной аппаратуры, – отметил главный врач областной стоматологической поликлиники Вячеслав Кучеренко.
Кроме операционного микроскопа, в стоматологической поликлинике в ближайшее время готовятся запустить новую цифровую зуботехническую лабораторию. С ее помощью будут изготавливать широкий спектр ортопедических конструкций. В учреждение уже поступили фрезерный CAD-CAM станок, цифровой лабораторный сканер, печь для синтеризации диоксида циркония.
– Глава региона Валерий Лимаренко ставит в приоритет медицинскую сферу, так как от этого напрямую зависит продолжительность жизни людей. Ежедневно мы получаем обратную связь от пациентов по вопросам качества и доступности медицинской помощи. Развитие здравоохранения невозможно без улучшения материально-технической базы учреждений, поэтому на закупку оборудования направляются серьезные бюджетные средства, – подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Отметим, до конца года обновление ждет также детское отделение областной стоматологической поликлиники. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» здесь завершен капитальный ремонт, расширена площадь помещений. Сейчас специалисты ожидают поставку для отделения пяти стоматологических установок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:35 15 Августа Часть линий электропередачи в Южно-Сахалинске переведут под землю
- 15:37 16 Августа На Сахалине задержаны браконьеры с 500 килограммами красной рыбы
16:23 16 Августа В Поронайске свежая горбуша не пользуется спросом у населения
16:53 17 Августа Гастромарафон «Дары морей» удивляет жителей и гостей островной столицы
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?