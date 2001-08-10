Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современный операционный микроскоп повышает эффективность диагностики, а в сложных клинических случаях позволяет детализировать патологии и применять самые действенные тактики лечения. Аппарат приобретен за счет средств областного бюджета для повышения качества оказания медицинской помощи сахалинцам и курильчанам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В двух из десяти случаев специалисты при лечении зубов сталкиваются с осложнениями, связанными с анатомическими особенностями полости рта, патологическими процессами, возникшими в результате возрастных изменений или ранее проведенных вмешательств. До появления современной диагностической аппаратуры врачам приходилось вслепую искать очаги поражения. Новый операционный микроскоп имеет десятикратное увеличение и позволяет повысить точность любых манипуляций в полости рта.

- Анатомия корневых каналов у всех людей разная – бывают искривления, спрятанные каналы зубов. Благодаря микроскопу снижается риск осложнений. Раньше в спорных случаях доходило до удаления зуба. Сейчас то, что под подозрением, возможно детализировать с помощью микроскопа и перелечить, – рассказала врач-терапевт областной стоматологической поликлиники Евгения Ли.

Возможности хирургического микроскопа позволяют также выявлять онкопатологии. Это происходит за счет увеличения изображения и подсветки тканей слизистых.

- Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса – один из самых трудоемких этапов в лечении зубов. Применение современной оптики позволит ставить более точные диагнозы, максимально сохранять здоровые ткани, обнаруживать скрытые патологии на ранних стадиях, устранять кисты, гранулёмы и проводить другие манипуляции. Наш коллектив рад, что областное правительство поддержало наше учреждение в вопросе приобретения дополнительной аппаратуры, – отметил главный врач областной стоматологической поликлиники Вячеслав Кучеренко.

Кроме операционного микроскопа, в стоматологической поликлинике в ближайшее время готовятся запустить новую цифровую зуботехническую лабораторию. С ее помощью будут изготавливать широкий спектр ортопедических конструкций. В учреждение уже поступили фрезерный CAD-CAM станок, цифровой лабораторный сканер, печь для синтеризации диоксида циркония.

– Глава региона Валерий Лимаренко ставит в приоритет медицинскую сферу, так как от этого напрямую зависит продолжительность жизни людей. Ежедневно мы получаем обратную связь от пациентов по вопросам качества и доступности медицинской помощи. Развитие здравоохранения невозможно без улучшения материально-технической базы учреждений, поэтому на закупку оборудования направляются серьезные бюджетные средства, – подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Отметим, до конца года обновление ждет также детское отделение областной стоматологической поликлиники. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» здесь завершен капитальный ремонт, расширена площадь помещений. Сейчас специалисты ожидают поставку для отделения пяти стоматологических установок.