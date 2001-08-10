15:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На территории Северо-Курильский района прогнозируется днём сильный дождь и усиление ветра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 августа 2022 года на территории Северо-Курильского ГО прогнозируется днём сильный дождь (15-49 мм), усиление ветра до 19-24 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением сильного дождя находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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Новости общества Сахалина и Курил
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