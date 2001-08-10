Участники гастромарафона "Дары морей" приглашают южносахалинцев попробовать новинки меню
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости города уже смоли оценить мастерство шеф-поваров заведений общественного питания островной столицы. В этом году в гастромарафоне принимают участие кафе «Асахикава» и «The Soho», рестораны «Homura», «ЕдаВино», «Кафаница Плескавица» и суши-бар «Хоккайдо», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Горожанам предлагают сет-меню из трех блюд, в основе которых обязательно присутствуют популярные сезонные морепродукты: камбала, лосось и кальмар. Стоимость комплекса составляет 750 рублей. Мастера кулинарии не ограничены в своей фантазии: участники гастромарафона могут комбинировать различные ингредиенты и реализовывать самые смелые задумки в оформлении.
Так, в кафе «Асахикава», которое специализируется на приготовлении блюд японской кухни, в сет вошли рулет из камбалы с соусом ред карри, лосось су-вид с соусом манго и чохан с кальмаром. Как рассказал шеф-повар заведения Николай Островский, на создание позиций для меню гастромарафона его вдохновило необычное сочетание вкусов.
Например, лосось, приготовленный способом су-вид, с соусом манго — смешение тропической сладости и сдержанности. Филе рыбы с румяной корочкой выкладывают на подушку из солнечного соуса, украшая луком-пореем. Су-вид — это особая техника в кулинарии, когда продукты выдерживаются долгое время в вакууме при небольшой температуре. Таким образом, блюдо сохраняет все свои полезные свойства и приобретает деликатный, тонкий вкус.
Рулет из камбалы с красным карри — еще одно интересное сочетание. Нежное филе рыбы дополнено пикантным соусом из смеси приправ с медом и кокосовым молоком, которое призвано оттенить остроту карри и сбалансировать все вкусы.
Завершающая позиция сет-меню – насыщенный и ароматный чохан с кальмаром. Это блюдо азиатской кухни, соединившее кулинарные традиции сразу нескольких восточных стран. К обжаренным на огне болгарскому перцу, луку-порею, шампиньонам и грибам-шиитаки добавляют рис, яйцо и кальмар.
В ресторане «Хомура» для гостей подготовили гастрономическую историю, отправляющую в мир классической японской кухни. Кальмар, фаршированный овощами, камбала во фритюре и маринованный лосось, обжаренный на гриле, приготовлены традиционным способом. Как отметил шеф-повар Антон Ким, для создания сета он взял за основу рецепты, переданные кулинарам старшим поколением.
- Мы решили использовать для воплощения нашей идеи старинную рецептуру, которую я сохранил после работы с коллегами из Японии. Стараемся не отклоняться от классики, соблюдая все вкусовые качества продуктов и соусов, но при этом можем поэкспериментировать в подаче, - рассказал Антон Ким.
Отметим, гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках VIII фестиваля «Остров-рыба». В ходе масштабного события в Южно-Сахалинске пройдет ряд мероприятий: кулинарные мастер-классы, конкурсы и экскурсии. Кульминацией фестиваля станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 17 сентября.
Меню всех участников гастромарафона и программа фестиваля размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня ВТБ в Сахалинской области возглавила Ольга Шашкина
10:22 Сегодня Сахалинцам предлагают приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм
10:20 Сегодня Народный фронт просит власти Сахалина ускорить выплату долинцам выкупной стоимости аварийного жилья
- 11:40 Сегодня На Сахалине почтят память трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
16:56 12 Августа В Южно-Сахалинске построят сквер с игровой и фото-зоной
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?