Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости города уже смоли оценить мастерство шеф-поваров заведений общественного питания островной столицы. В этом году в гастромарафоне принимают участие кафе «Асахикава» и «The Soho», рестораны «Homura», «ЕдаВино», «Кафаница Плескавица» и суши-бар «Хоккайдо», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожанам предлагают сет-меню из трех блюд, в основе которых обязательно присутствуют популярные сезонные морепродукты: камбала, лосось и кальмар. Стоимость комплекса составляет 750 рублей. Мастера кулинарии не ограничены в своей фантазии: участники гастромарафона могут комбинировать различные ингредиенты и реализовывать самые смелые задумки в оформлении.

Так, в кафе «Асахикава», которое специализируется на приготовлении блюд японской кухни, в сет вошли рулет из камбалы с соусом ред карри, лосось су-вид с соусом манго и чохан с кальмаром. Как рассказал шеф-повар заведения Николай Островский, на создание позиций для меню гастромарафона его вдохновило необычное сочетание вкусов.

Например, лосось, приготовленный способом су-вид, с соусом манго — смешение тропической сладости и сдержанности. Филе рыбы с румяной корочкой выкладывают на подушку из солнечного соуса, украшая луком-пореем. Су-вид — это особая техника в кулинарии, когда продукты выдерживаются долгое время в вакууме при небольшой температуре. Таким образом, блюдо сохраняет все свои полезные свойства и приобретает деликатный, тонкий вкус.

Рулет из камбалы с красным карри — еще одно интересное сочетание. Нежное филе рыбы дополнено пикантным соусом из смеси приправ с медом и кокосовым молоком, которое призвано оттенить остроту карри и сбалансировать все вкусы.

Завершающая позиция сет-меню – насыщенный и ароматный чохан с кальмаром. Это блюдо азиатской кухни, соединившее кулинарные традиции сразу нескольких восточных стран. К обжаренным на огне болгарскому перцу, луку-порею, шампиньонам и грибам-шиитаки добавляют рис, яйцо и кальмар.

В ресторане «Хомура» для гостей подготовили гастрономическую историю, отправляющую в мир классической японской кухни. Кальмар, фаршированный овощами, камбала во фритюре и маринованный лосось, обжаренный на гриле, приготовлены традиционным способом. Как отметил шеф-повар Антон Ким, для создания сета он взял за основу рецепты, переданные кулинарам старшим поколением.

- Мы решили использовать для воплощения нашей идеи старинную рецептуру, которую я сохранил после работы с коллегами из Японии. Стараемся не отклоняться от классики, соблюдая все вкусовые качества продуктов и соусов, но при этом можем поэкспериментировать в подаче, - рассказал Антон Ким.

Отметим, гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках VIII фестиваля «Остров-рыба». В ходе масштабного события в Южно-Сахалинске пройдет ряд мероприятий: кулинарные мастер-классы, конкурсы и экскурсии. Кульминацией фестиваля станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 17 сентября.

Меню всех участников гастромарафона и программа фестиваля размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.