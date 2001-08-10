В Южно-Сахалинске обновляют облик улицы Ленина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа по комплексному благоустройству улично-дорожной сети. Один из таких объектов - участок улицы Ленина от ул. Емельянова до ул. Пуркаева, где в настоящее время введется замена бордюров и другие дорожные работы для придания улице современного облика. Однако преображению города зачастую препятствуют ветхие и недействующие НТО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как уточнили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства работы по комплексному обновлению данного участка улицы Ленина, в частности, вопрос замены автобусных остановок, был сопряжен с определенными сложностями. На западной стороне ул. Ленина (остановка «11-й микрорайон») много лет назад был построен нестационарный торговый объект. Киоск совмещенный с автобусным павильоном давно не функционирует, заброшен и портит облик улицы. В 2020 году помещение признано подлежащим сносу, за это время собственник не принял мер по освобождению земельного участка. Администрация Южно-Сахалинска была вынуждена решать вопрос с предпринимателем через суд.

- Сегодня мы проводим мероприятия в рамках исполнительного производства. В связи с тем, что собственник объекта не выполнил работы по демонтажу павильона, администрация города совместно со службой судебных приставов самостоятельно исполняет решение суда по сносу данного объекта, - рассказала директор департамента землепользования Елена Федотова. - Работа по ликвидации незаконных НТО ведется комплексно на территории всего города. В частности, здесь во время проведения ремонта ул. Ленина приводятся к единому облику автобусные павильоны.

Напомним, ликвидация незаконных НТО, признанных таковыми по решению суда, в Южно-Сахалинске ведется постоянно. В 2021 году было демонтировано 5 самовольно и незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка. В текущем году это второй подобный объект. Освобождение городских территорий от самовольных построек - это не только исполнение решений суда. Такая работа способствует формированию комфортной городской среды, соблюдению требований пожарной безопасности и в целом приданию современного облика центральным улицам областного центра.

Сейчас на ул. Ленина ведется замена бордюрного камня, ливневой канализации, обустройство тротуаров и зеленых зон. По окончанию дорожных работ на данном участке улицы появятся три современных автобусных павильона в едином стиле. Новые остановки планируют установить в самое ближайшее время.