На Сахалине почтят память трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Памятные мероприятия состоятся 20 августа на территории Воскресенского кафедрального собора в Южно-Сахалинске, который расположен по адресу бульвар Святителя Иннокентия, 3. Начало – в 10:30, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В этот день, 19 лет назад, авиакатастрофа на Камчатке унесла жизни 20 человек – сотрудников администрации Сахалинской области и членов экипажа.

Литию по усопшим отслужит епископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор.

Участие в памятных мероприятиях традиционно примут родные и близкие погибших, а также представители органов власти и общественности.

Вертолёт Ми-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, потерпел крушение 20 августа 2003 года возле горы Опала. На его борту находились губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку.

Игорь Фархутдинов был губернатором Сахалинской области с 1996 по 2003 год и внес значительный вклад в развитие региона. Во многом благодаря его усилиям удалось запустить крупнейшие нефтегазовые проекты на шельфе.