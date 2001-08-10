Единый оператор проследит за качеством перевозок в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качество перевозок на пассажирском транспорте в Южно-Сахалинске будет контролировать единый оператор, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

В рамках реформы общественного транспорта в городском округе учрежден единый оператор. На сегодняшний день структура уже приступила к организации рабочего процесса.

Генеральный директор ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» Фёдор Головко отметил, что приоритетная задача организации — улучшение качества обслуживания пассажиров и работы общественного транспорта.

«Совместно с администрацией города мы постарались выстроить переход к новой системе перевозок таким образом, чтобы южносахалинцам было комфортно и удобно пользоваться общественным транспортом. Рассчитываем, что жители уже смогли оценить изменения: время движения автобусов по ряду маршрутов увеличено почти до полуночи, также на некоторые линии мы дополнительно вывели несколько единиц», – отметил Фёдор Головко.

Для создания единого оператора в Южно-Сахалинске была привлечена федеральная компания «Комьют». Организация специализируется на разработке решений по повышению качества перевозок для крупных городов России. Основываясь на своем опыте по реализации подобных проектов, специалисты подготовили карту процессов для муниципалитета.

Как подчеркнул генеральный директор компании Евгений Николаев, Южно-Сахалинск — это первый город в стране, где реформа транспортной системы проводится комплексно. Она охватывает не только изменение маршрутов движения и обновление автобусного парка, но и другие мероприятия по организации дорожного движения.

Так, в рамках транспортной реформы внедрена система брутто-контрактов. Оплата за проезд будет поступать в бюджет города, а администрация, в свою очередь, рассчитывается с перевозчиками за проделанную работу и соблюдение правил, прописанных в контракте. Этот опыт позволит городу использовать современные инструменты для управления процессом пассажирских перевозок. Например, ранее частные перевозчики самостоятельно решали сколько автобусов выпускать на линию. Это доставляло неудобства пассажирам. Теперь же утверждать и контролировать количество автобусов, в том числе на значимых для южносахалинцев маршрутах, будет муниципалитет.

Кроме того, в областном центре работает колл-центр. По телефонам 51-00-51 и 55-65-15 диспетчеры обрабатывают сообщения граждан о проблемах, возникающих на общественном транспорте. Сигналы от жителей дублируются перевозчикам — такой подход позволяет разрешать каждую ситуацию более оперативно.

Вскоре в полную силу начнет работу онлайн-система мониторинга за движением автобусов, которая предполагает, что перевозчик одновременно с диспетчерами единого оператора будет видеть выход транспорта на маршрут, следить за расписанием. В данный момент завершается координация процесса взаимодействия.

Изменения в работе общественного транспорта не затронут работу социальных карт. Карта школьника и единая карта сахалинца будут действовать в автобусах, как и ранее.