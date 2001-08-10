Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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15:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке в детсаду открыли группу с ночным пребыванием

На Камчатке в детсаду открыли группу с ночным пребыванием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

С 1 сентября в елизовском детском саду № 10 «Радуга» открывается группа с ночным пребыванием. Группа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет, передает ИА «Кам 24».

«Детские сады с ночным пребыванием – отличный выбор для родителей, у которых сменный или ненормированный график работы. Теперь возможность оставить своего ребенка в вечернее и ночное время в детском саду появится и у жителей города Елизово», – сообщили в пресс-службе администрации Елизовского района.

Как рассказали в администрации, дети будут находиться под присмотром воспитателей в вечернее и ночное время, и, при необходимости, смогут остаться на дневную смену.

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