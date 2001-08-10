Гастромарафон «Дары морей» удивляет жителей и гостей островной столицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники гастромарафона «Дары морей» удивляют гостей новыми блюдами и подачей, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

Жители и гости областной столицы с гастрономическим азартом посещают кафе и рестораны города, участвующие в марафоне «Дары морей», и дегустируют деликатесы из кальмара, камбалы и лосося.

Своими впечатлениями о Сахалине и местной кухне поделились гости из Смоленска, приехавшие на форум «ОстроVа», который сейчас также проходит в Южно-Сахалинске.

«Мы в восторге от Сахалина - удивительной красоты природа, люди прекрасные, а какая еда, морепродукты! Я сама человек творческий и мне всегда интересно что-то новое, необычное. Сегодня посетили ресторан, участвующий в гастрономическом марафоне. Конечно же, из меню выбрали фестивальный сет, потому что можно попробовать сразу несколько блюд. Очень вкусно!», - рассказала смолянка Людмила Фершалова.

Оригинальные сеты из трех блюд по единой цене 750 рублей гурманы могут попробовать до 11 сентября включительно в 6 заведениях общественного питания: кафе «Асахикава» и «The Soho», ресторанах «Homura», «ЕдаВино», «Кафаница Плескавица», суши-баре «Хоккайдо».

Так, в «Кафаница Плескавица» гостям ресторана предложат отведать трио из главных ингредиентов марафона «Дары морей»: нежные кольца кальмара, припущенного с овощами, лосось под сливочным соусом с ароматным гарниром из риса, камбала на гриле с соусом триестино на основе оливкового масла с добавлением чеснока, уксуса и петрушки.

«Мне, как шеф-повару, интересен такой фестиваль. Это заставляет фантазию работать, придумывать. Секрет идеального блюда прост — отменный вкус, божественный аромат и красивый вид. Все приправить гостеприимством»,!- подчеркнул шеф-повар ресторана «Кафаница Плескавица» Велемир Минич.

В кафе «The Soho» гурманы смогут насладиться безупречно сбалансированным сочетанием трех блюд из фестивального сета. На первое — прозрачная насыщенная уха из голов трески с камбалой, картофелем и свежей зеленью. На второе - рулет из сахалинского лосося. Секрет этого блюда заключается в особой технологии приготовления - су-вид, то есть в вакууме. Так сохраняется весь вкус и аромат, концентрируясь внутри продукта. Подается рулет с нежным гелем из моркови и облепихи, аппетитными «зернышками» птитима (вид пасты) на белоснежном муссе из кальмара. Подача блюда напоминает изящную кувшинку, где лепестки — воздушная рисовая бумага, обрамляющие розовый лосось, с «росой» из красной икры. Идеальное освежающее дополнение к сету — легкий салат из огурца, помидоров черри, шпината, руколы, микса салатных листьев с кедровым орехом.

«Мы не первый раз принимаем участие в марафоне «Дары морей» и всегда стараемся удивить нашего гостя. Для нас важно уделить внимание и красивой подаче, и самой задаче - как из самых простых ингредиентов собрать оригинальное блюдо с прекрасным вкусом, угадать гастрономические предпочтения гостя», - отметил шеф-повар кафе «The Soho» Павел Иванов.

Гастромарафон «Дары морей» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Остров-Рыба». Традиционно он приурочен к празднованию Дня города, и пройдет уже в восьмой раз в Южно-Сахалинске. Фестиваль включает целый ряд событий. Помимо гастромарафона южносахалинцев и гостей города ждут мастер-классы от шеф-поваров и конкурсы. Кульминацией мероприятия станет ярмарка с угощениями для жителей и гостей островной столицы, которая состоится 17 сентября.