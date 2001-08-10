На Камчатке медведь ранил работника артели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На реке Кихчик в Усть-Большерецком районе края медведь напал на 38-летнего мужчину, сообщает ИА «Кам 24». Пострадавшего доставят в Петропавловск-Камчатский.
Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, раненного мужчину обнаружили примерно в трех километрах от рыболовецкой базы (по данным ИА «Кам 24», артель «Народы севера»). По предварительным данным, работник артели шел по тропинке, когда на него внезапно напал медведь.
Пострадавший мужчина 1984 года рождения получил множественные ранения. В артель вылетел вертолет Ми-8 медицины катастроф, который доставит рыбака в Петропавловск.
В этом году это второй случай нападения медведя. 2 августа в тундре возле села Ивашка Карагинского района медведица напала на 62-летнего мужчину, который смог отбиться от хищницы и добраться до села. Однако через неделю он умер в больнице от полученных травм.
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