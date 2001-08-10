Ракетные комплексы «Бастион» покажут на военном сахалинском форуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гости военно-технического форума «Армия-2022» на Сахалине впервые увидят береговые ракетные комплексы «Бастион», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.
Форум пройдёт с 19 по 21 августа 2022 года. По уже сложившейся традиции на острове Сахалин основная площадка для проведения мероприятий форума будет развёрнута на аэродроме «Пушистый». Помимо этого, военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подготавливают дополнительную площадку на территории исторического парка «Россия – моя история» в городе Южно-Сахалинске, на которой будут представлены современные образцы вооружения и военной техники.
Впервые для гостей и жителей островного региона, в ходе военно-технического форума «Армия-2022» на аэродроме «Пушистый», будут представлены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион».
Как уже сообщалось ранее, в рамках показа возможностей современной боевой техники, военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрируют гостям форума исполнение «Танкового вальса», что является сложным, синхронным выполнением манёвров на многотонных боевых танках Т-80.
Всего в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» на Сахалине будет представлено более 40 единиц различной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей островного региона.
Помимо показа современных образцов вооружения и военной техники, будет организована культурно-развлекательная программа с выступлением творческих и художественных коллективов Сахалинской области, военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона и других артистов.
Кроме того, 20 августа 2022 года на аэродроме Пушистый состоится седьмой экстремальный забег «Сахалинский рубеж».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
16:56 12 Августа В Южно-Сахалинске построят сквер с игровой и фото-зоной
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 13:21 Вчера В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?