Ракетные комплексы «Бастион» покажут на военном сахалинском форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гости военно-технического форума «Армия-2022» на Сахалине впервые увидят береговые ракетные комплексы «Бастион», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.

Форум пройдёт с 19 по 21 августа 2022 года. По уже сложившейся традиции на острове Сахалин основная площадка для проведения мероприятий форума будет развёрнута на аэродроме «Пушистый». Помимо этого, военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подготавливают дополнительную площадку на территории исторического парка «Россия – моя история» в городе Южно-Сахалинске, на которой будут представлены современные образцы вооружения и военной техники.

Впервые для гостей и жителей островного региона, в ходе военно-технического форума «Армия-2022» на аэродроме «Пушистый», будут представлены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион».

Как уже сообщалось ранее, в рамках показа возможностей современной боевой техники, военнослужащие армейского корпуса ВВО продемонстрируют гостям форума исполнение «Танкового вальса», что является сложным, синхронным выполнением манёвров на многотонных боевых танках Т-80.

Всего в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» на Сахалине будет представлено более 40 единиц различной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей островного региона.

Помимо показа современных образцов вооружения и военной техники, будет организована культурно-развлекательная программа с выступлением творческих и художественных коллективов Сахалинской области, военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона и других артистов.

Кроме того, 20 августа 2022 года на аэродроме Пушистый состоится седьмой экстремальный забег «Сахалинский рубеж».