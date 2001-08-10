Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2022
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Южно-Сахалинск остался без горячей воды
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске мужчина размахивал игрушечным пистолетом и целовал лосося

В Южно-Сахалинске мужчина размахивал игрушечным пистолетом и целовал лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска сообщили о мужчине в медицинском халате, который устроил странное шоу на площади Победы 16 августа, сообщает ASTV.RU. По словам очевидцев, он размахивал лососем перед лицами прохожих и направлял на них игрушечный пистолет.

Как стало известно astv.ru, неизвестный расположился в автобусном павильоне около 16:30. Он произносил невнятные речи, приставал к людям, а после достал свежего лосося и принялся производить с ним непонятные манипуляции. Свидетелями этого действия стали подростки, возвращающиеся в это время домой из спортивной секции.

По словам очевидца, после «выступления» мужчина уехал в неизвестном направлении.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что звонков с заявлениями о случившемся в дежурную часть не поступало.

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