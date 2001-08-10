Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2022
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Южно-Сахалинск остался без горячей воды
11:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск остался без горячей воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 17 августа, с 8:00 до 19:00 на территории Южно-Сахалинска отключено горячее водоснабжение, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации города. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосети.

Информация и номера диспетчерской размещены на сайте компании : https://skk65.ru/.

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